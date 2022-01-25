https://ria.ru/20220125/ukraina-1769519058.html

МИД Украины вызвал посла Хорватии из-за заявления президента Милановича

МИД Украины вызвал посла Хорватии из-за заявления президента Милановича - РИА Новости, 26.01.2022

МИД Украины вызвал посла Хорватии из-за заявления президента Милановича

Украинский МИД вызвал посла Хорватии Аницу Джамич из-за слов президента республики Зорана Милановича о том, что в случае конфликта между Москвой и Киевом Загреб РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-25T21:36

2022-01-25T21:36

2022-01-26T00:47

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Украинский МИД вызвал посла Хорватии Аницу Джамич из-за слов президента республики Зорана Милановича о том, что в случае конфликта между Москвой и Киевом Загреб отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщается на сайте министерства.В украинском дипломатическом ведомстве заявили Джамич о "категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии", которые, по мнению Киева, идут вразрез с официальной позицией страны и вредят отношениям."Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии", — сказано в сообщении.В ведомстве также считают, что утверждения Милановича о событиях на Украине в 2014 году "оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины"."Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", — указали в МИД Украины.Киев обвинил Милановича в том, что он "ретранслирует нарративы российской пропаганды", подчеркнув, что такие высказывания "не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям".При этом МИД отметил, что рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности, на пути европейской и евроатлантической интеграции.Ранее после слов Милановича его внесли в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинского пропагандиста".В последние недели Запад активно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне в понедельник НАТО проинформировала мировое сообщество об усилении своего присутствия в Восточной Европе. В частности, речь шла о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.

https://ria.ru/20220125/nato-1769443985.html

https://ria.ru/20220125/mirotvorets-1769519785.html

https://ria.ru/20220125/voyska-1769513305.html

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