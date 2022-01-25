https://ria.ru/20220125/ukraina-1769516374.html
Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем
Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем - РИА Новости, 25.01.2022
Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к украинцам, в котором призвал граждан "верить Украине", а также заявил, что ситуация... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:03
2022-01-25T21:03
2022-01-25T21:15
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
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КИЕВ, 25 янв -РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к украинцам, в котором призвал граждан "верить Украине", а также заявил, что ситуация на востоке страны контролируемая."Верьте Украине и знайте главное, в конце этого дня все, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня. И войска у наших границ не исчезли. Но самое главное - у нас ноль раненых и ноль убитых", - сказал Зеленский в заявлении, опубликованном в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, минские соглашения
21:03 25.01.2022 (обновлено: 21:15 25.01.2022)
Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем
Президент Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем