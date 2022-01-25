https://ria.ru/20220125/ukraina-1769510707.html

Запад "накачивает" Украину оружием, заявил зампостпреда России при ООН

Запад "накачивает" Украину оружием, заявил зампостпреда России при ООН - РИА Новости, 25.01.2022

Запад "накачивает" Украину оружием, заявил зампостпреда России при ООН

Запад продолжает накачивать Украину оружием на фоне искусственно нагнетаемой мнимой угрозы, якобы исходящей от России, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T20:15

2022-01-25T20:15

2022-01-25T21:19

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ООН, 25 янв - РИА Новости. Запад продолжает накачивать Украину оружием на фоне искусственно нагнетаемой мнимой угрозы, якобы исходящей от России, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин."Сейчас на фоне искусственно нагнетаемой мнимой угрозы, якобы исходящей со стороны России, западные страны продолжают накачивать Украину оружием, поставляют и своих военных советников, да и в целом потакают украинским провокациям, вместо того чтобы заставить их выполнять утвержденные Советом Безопасности ООН минские договоренности", - сказал Кузьмин на заседании СБ ООН."А это значит, что на востоке Украины будут продолжать гибнуть дети, старики, женщины, против которых киевские власти уже который год ведут необъявленную войну", - указал он.

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769512408.html

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в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр, россия, совет безопасности оон