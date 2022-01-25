18:52 25.01.2022 (обновлено: 19:00 25.01.2022)
В Раде потребовали наказать американского дипломата за пропаганду войны
"Оппозиционная платформа" потребовала наказать дипломата Кравцив за пропаганду войны
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" требует привлечь дипломата посольства США к уголовной ответственности за пропаганду войны с РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
"Сегодня (во вторник - ред.) в Верховной раде министр обороны Украины сообщил, что никакой угрозы военных действий не существует, и паника вокруг этой якобы угрозы распространяется врагами нашего государства. Наша политическая партия является последовательной сторонницей восстановления связей с Российской Федерацией, дипломатического и мирного решения существующих разногласий. Считаем, что милитаристская истерия и пещерная русофобия, которую умышленно раздувают западные силы, заинтересованные в развязывании полномасштабной войны с участием Украины и России, противоречат интересам нашего государства и угрожают самому его существованию", - говорится в тексте.
В политсиле в качестве примера привели слова дипломата политического отдела посольства США на Украине Елены Кравцив в Житомире, которая, выступая перед главами фракций политических партий в горсовете, заявила, что и она, и сотрудники посольства, направленные в другие города и области Украины, намерены инструктировать о методах ведения "неизбежной войны", а также раздавала методические пособия и литературу на предмет ведения "партизанской войны".
В политсиле считают, что такие действия подпадают под статью 436 Уголовного кодекса Украины "Пропаганда войны" и наказываются исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
"Пропаганда войны и организация на территории Украины преступной организации с привлечением государственных служащих является грубейшим нарушением дипломатического статуса упомянутой сотрудницы посольства США, а также фактом преступного вмешательства во внутренние дела Украины. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Украины требует привлечь к ответственности организаторов и заказчиков этого уголовного преступления, которое совершается организованной группой, с участием лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, использующих свое служебное положение для совершения таких действий", - потребовали оппозиционеры.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.