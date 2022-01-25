https://ria.ru/20220125/ukraina-1769495175.html

Киев не хочет обсуждать восстановление экономических связей, заявили в ЛНР

Киев не хочет обсуждать восстановление экономических связей, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.01.2022

Киев не хочет обсуждать восстановление экономических связей, заявили в ЛНР

Представители Киева отказываются обсуждать план по восстановлению социально-экономических связей с самопровозглашенными республиками Донбасса, заявила во... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:52

2022-01-25T18:52

2022-01-25T18:52

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Представители Киева отказываются обсуждать план по восстановлению социально-экономических связей с самопровозглашенными республиками Донбасса, заявила во вторник по итогам заседания экономической подгруппы пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Во вторник в режиме видеоконференции прошли переговоры гуманитарной, политической и экономической подгруппы контактной группы по Донбассу. В среду состоится видеоконференция контактной группы. На заседании экономической подгруппы представители республики рассчитывали обсудить восстановление экономических связей с Киевом."От обсуждения проекта "дорожной карты" восстановления социально-экономических связей украинская сторона отказывается, допуская обсуждение исключительно отдельных аспектов восстановления социально-экономических связей. В чем разница — представитель Украины объяснить не смогла", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.Она уточнила, что при обсуждении восстановления социально-экономических связей представитель Киева все же озвучила ряд вопросов, требующих, в её понимании, предварительной проработки для формирования подходов к реализации восьмого пункта комплекса мер минских соглашений."От обсуждения этой темы Украина отказывалась более года. Таким образом, нам, наконец, удалось убедить украинскую сторону отказаться от порочной тактики увязывания работы над восьмым пунктом Комплекса мер с реализацией предыдущих семи", - пояснила пресс-секретарь делегации.

https://ria.ru/20220125/donbass-1769462804.html

https://ria.ru/20220125/priznanie-1769427253.html

украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр