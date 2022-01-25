https://ria.ru/20220125/ukraina-1769467347.html
Администрация США проведет в конгрессе брифинги по Украине, сообщили СМИ
Администрация США проведет в конгрессе брифинги по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2022
Администрация США проведет в конгрессе брифинги по Украине, сообщили СМИ
Администрация США во вторник проведет два конфиденциальных брифинга по ситуации на границе Украины для ряда сотрудников палаты представителей и сената, сообщает РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:40
2022-01-25T16:40
2022-01-25T16:40
в мире
сша
европа
нато
министерство обороны сша
энтони блинкен
нэнси пелоси
чак шумер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Администрация США во вторник проведет два конфиденциальных брифинга по ситуации на границе Украины для ряда сотрудников палаты представителей и сената, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.Как отмечается, на брифингах будут присутствовать только руководящий состав обеих палат и ключевые сотрудники комитетов. Лидер сенатского большинства Чак Шумер и спикер нижней палаты Нэнси Пелоси настаивали на брифингах для всех без исключения конгрессменов.По словам источника в Белом доме, инклюзивные брифинги для всех членов палаты представителей и сената могут быть организованы в ближайшие дни.Конфиденциальные брифинги во вторник основываются на "десятках встреч", которые администрация провела по этому вопросу в последние дни, включая беседы с госсекретарем Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря Уэнди Шерман.Как отмечает телеканал, брифинги проводятся после заявления Пентагона, который в кризисной ситуации вокруг Украины привел порядка 8,5 тысячи военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу. Решений об их отправке пока не принималось.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220124/isterika-1769260355.html
https://ria.ru/20220124/pomosch-1769198453.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, нато, министерство обороны сша, энтони блинкен, нэнси пелоси, чак шумер, россия
Администрация США проведет в конгрессе брифинги по Украине, сообщили СМИ
CNN: администрация США проведет в конгрессе закрытые брифинги по кризису на Украине