https://ria.ru/20220125/ukraina-1769467347.html

Администрация США проведет в конгрессе брифинги по Украине, сообщили СМИ

Администрация США проведет в конгрессе брифинги по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2022

Администрация США проведет в конгрессе брифинги по Украине, сообщили СМИ

Администрация США во вторник проведет два конфиденциальных брифинга по ситуации на границе Украины для ряда сотрудников палаты представителей и сената, сообщает РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:40

2022-01-25T16:40

2022-01-25T16:40

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сша

европа

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энтони блинкен

нэнси пелоси

чак шумер

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Администрация США во вторник проведет два конфиденциальных брифинга по ситуации на границе Украины для ряда сотрудников палаты представителей и сената, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.Как отмечается, на брифингах будут присутствовать только руководящий состав обеих палат и ключевые сотрудники комитетов. Лидер сенатского большинства Чак Шумер и спикер нижней палаты Нэнси Пелоси настаивали на брифингах для всех без исключения конгрессменов.По словам источника в Белом доме, инклюзивные брифинги для всех членов палаты представителей и сената могут быть организованы в ближайшие дни.Конфиденциальные брифинги во вторник основываются на "десятках встреч", которые администрация провела по этому вопросу в последние дни, включая беседы с госсекретарем Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря Уэнди Шерман.Как отмечает телеканал, брифинги проводятся после заявления Пентагона, который в кризисной ситуации вокруг Украины привел порядка 8,5 тысячи военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу. Решений об их отправке пока не принималось.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/isterika-1769260355.html

https://ria.ru/20220124/pomosch-1769198453.html

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в мире, сша, европа, нато, министерство обороны сша, энтони блинкен, нэнси пелоси, чак шумер, россия