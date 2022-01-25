Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769443280.html
Украина — прекрасный плацдарм для чудовищного эксперимента Запада
На Украине раскрыли причину заинтересованности Запада в кризисе - РИА Новости, 25.01.2022
Украина — прекрасный плацдарм для чудовищного эксперимента Запада
Западу выгодно поддерживать кризис на Украине в активной фазе, чтобы превращать страну в рынок сбыта оружия и площадку для инвестиционных махинаций, пишет автор РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:06
2022-01-25T18:14
киев
сша
нато
сергей лавров
страна.ua
дмитрий спивак
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769255534_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9852dcead805760b0df5fe338ae47f9b.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западу выгодно поддерживать кризис на Украине в активной фазе, чтобы превращать страну в рынок сбыта оружия и площадку для инвестиционных махинаций, пишет автор портала "Страна.ua" Дмитрий Спивак.Он отметил, что США и Великобритания своими действиями вынуждают бизнесменов уводить активы и производство с Украины из-за постоянного страха обострения конфликта, а также в последнее время из-за слухов о российском "вторжении"."Объявив о возможной эвакуации посольства, они дали четкий сигнал инвесторам немедленно выводить деньги и покидать эту территорию. И инвесторы их услышали. Деньги стали молниеносно уходить. Вместе с инвестициями. А значит, в совокупности с общим мировым кризисом и ценой на газ, из-за которой останавливаются предприятия нескольких отраслей, экономика нашей страны у края пропасти", — пишет Спивак.Автор материала напомнил, что западные партнеры оказывают Украине помощь не на невозвратной основе. "Они играют в свои игры, пикируются с Россией и отлично зарабатывают на кризисах, которые сами создают, и поставках оружия в кредит для выхода из этого кризиса… И Украина стала прекрасным плацдармом для этого чудовищного эксперимента. Как говорится, ничего личного. Только бизнес", — резюмировал Спивак.С 23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд с Украины некоторых сотрудников американского посольства и членов семей дипломатов. Вашингтон объяснил такой шаг "сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России". Американским гражданам на Украине рекомендовали подумать об отъезде уже сейчас и использовать коммерческие или другие частные транспортные средства. МИД страны при этом счел подобное решение преждевременным.Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы поддержать Украину на фоне кризиса.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению министра, это может спровоцировать Киев "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769440815.html
https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769373614.html
https://ria.ru/20220125/donbass-1769374845.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769255534_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_db120e21d8fda98fae04920f36e98837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, сша, нато, сергей лавров, страна.ua, дмитрий спивак, россия
15:06 25.01.2022 (обновлено: 18:14 25.01.2022)
 
На Украине раскрыли причину заинтересованности Запада в кризисе

"Страна.ua": Украина нужна Западу как плацдарм для чудовищных экспериментов

© REUTERS / Air Force/Mauricio CampinoБоеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западу выгодно поддерживать кризис на Украине в активной фазе, чтобы превращать страну в рынок сбыта оружия и площадку для инвестиционных махинаций, пишет автор портала "Страна.ua" Дмитрий Спивак.
Он отметил, что США и Великобритания своими действиями вынуждают бизнесменов уводить активы и производство с Украины из-за постоянного страха обострения конфликта, а также в последнее время из-за слухов о российском "вторжении".
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
15:01
Рада попросила ООН и ЕП о содействии в деэскалации у границ Украины
"Объявив о возможной эвакуации посольства, они дали четкий сигнал инвесторам немедленно выводить деньги и покидать эту территорию. И инвесторы их услышали. Деньги стали молниеносно уходить. Вместе с инвестициями. А значит, в совокупности с общим мировым кризисом и ценой на газ, из-за которой останавливаются предприятия нескольких отраслей, экономика нашей страны у края пропасти", — пишет Спивак.
Автор материала напомнил, что западные партнеры оказывают Украине помощь не на невозвратной основе. "Они играют в свои игры, пикируются с Россией и отлично зарабатывают на кризисах, которые сами создают, и поставках оружия в кредит для выхода из этого кризиса… И Украина стала прекрасным плацдармом для этого чудовищного эксперимента. Как говорится, ничего личного. Только бизнес", — резюмировал Спивак.
С 23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд с Украины некоторых сотрудников американского посольства и членов семей дипломатов. Вашингтон объяснил такой шаг "сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России". Американским гражданам на Украине рекомендовали подумать об отъезде уже сейчас и использовать коммерческие или другие частные транспортные средства. МИД страны при этом счел подобное решение преждевременным.
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
10:32
Лидеры стран НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины
Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы поддержать Украину на фоне кризиса.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению министра, это может спровоцировать Киев "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
10:33
В Совфеде заявили о подготовке США к провокации конфликта в Донбассе
 
КиевСШАНАТОСергей ЛавровСтрана.uaДмитрий СпивакРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Пушков дал совет "пафосному" Кулебе
01:00"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
Лента новостейМолния
Пушков дал совет "пафосному" Кулебе"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки