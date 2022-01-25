https://ria.ru/20220125/ukraina-1769443280.html

Украина — прекрасный плацдарм для чудовищного эксперимента Запада

На Украине раскрыли причину заинтересованности Запада в кризисе - РИА Новости, 25.01.2022

Украина — прекрасный плацдарм для чудовищного эксперимента Запада

Западу выгодно поддерживать кризис на Украине в активной фазе, чтобы превращать страну в рынок сбыта оружия и площадку для инвестиционных махинаций, пишет автор РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:06

2022-01-25T15:06

2022-01-25T18:14

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Западу выгодно поддерживать кризис на Украине в активной фазе, чтобы превращать страну в рынок сбыта оружия и площадку для инвестиционных махинаций, пишет автор портала "Страна.ua" Дмитрий Спивак.Он отметил, что США и Великобритания своими действиями вынуждают бизнесменов уводить активы и производство с Украины из-за постоянного страха обострения конфликта, а также в последнее время из-за слухов о российском "вторжении"."Объявив о возможной эвакуации посольства, они дали четкий сигнал инвесторам немедленно выводить деньги и покидать эту территорию. И инвесторы их услышали. Деньги стали молниеносно уходить. Вместе с инвестициями. А значит, в совокупности с общим мировым кризисом и ценой на газ, из-за которой останавливаются предприятия нескольких отраслей, экономика нашей страны у края пропасти", — пишет Спивак.Автор материала напомнил, что западные партнеры оказывают Украине помощь не на невозвратной основе. "Они играют в свои игры, пикируются с Россией и отлично зарабатывают на кризисах, которые сами создают, и поставках оружия в кредит для выхода из этого кризиса… И Украина стала прекрасным плацдармом для этого чудовищного эксперимента. Как говорится, ничего личного. Только бизнес", — резюмировал Спивак.С 23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд с Украины некоторых сотрудников американского посольства и членов семей дипломатов. Вашингтон объяснил такой шаг "сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России". Американским гражданам на Украине рекомендовали подумать об отъезде уже сейчас и использовать коммерческие или другие частные транспортные средства. МИД страны при этом счел подобное решение преждевременным.Высокопоставленный представитель Госдепа отметил, что посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, чтобы поддержать Украину на фоне кризиса.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению министра, это может спровоцировать Киев "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769440815.html

https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769373614.html

https://ria.ru/20220125/donbass-1769374845.html

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киев, сша, нато, сергей лавров, страна.ua, дмитрий спивак, россия