Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769442738.html
В ЛНР сообщили об украинских силовиках на границах с Белоруссией и ПМР
В ЛНР сообщили об украинских силовиках на границах с Белоруссией и ПМР - РИА Новости, 25.01.2022
В ЛНР сообщили об украинских силовиках на границах с Белоруссией и ПМР
Украинские силовики увеличивают присутствие у границы с Белоруссией и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, заявил начальник управления Народной... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:05
в мире
украина
белоруссия
приднестровская молдавская республика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760469665_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ae7989aa134f61fb991798ca43ec1198.jpg
ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Украинские силовики увеличивают присутствие у границы с Белоруссией и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили об активизации украинских силовиков на всей территории Украины, особенно в Одесской и Черниговской области."В Черниговской области, в направлении границ с Республикой Беларусь, совершил марш 156-й зенитно-ракетный полк противовоздушной обороны (ПВО) ВС Украины", - сказал Лещенко на брифинге.Он дополнил, что в Одесской области, на направлении Кучурган-Тирасполь, сосредоточена часть 35-й отдельной бригады морской пехоты ВС Украины. "По нашим данным, ее подразделения направляются для дестабилизации обстановки на украино-приднестровской границе", - пояснил Лещенко.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211203/voyna-1761941556.html
https://ria.ru/20220122/blokada-1769016002.html
украина
белоруссия
приднестровская молдавская республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760469665_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_09ec40523f752f82fa8d7017d527d212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, приднестровская молдавская республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
15:05 25.01.2022
 
В ЛНР сообщили об украинских силовиках на границах с Белоруссией и ПМР

Представитель ЛНР Лещенко: Украина наращивает группировки на границах с Белоруссией и ПМР

CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины / Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией
Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины /
Специальная операция пограничной службы Украины на границе с Белоруссией
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Украинские силовики увеличивают присутствие у границы с Белоруссией и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили об активизации украинских силовиков на всей территории Украины, особенно в Одесской и Черниговской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 02:25
На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
"В Черниговской области, в направлении границ с Республикой Беларусь, совершил марш 156-й зенитно-ракетный полк противовоздушной обороны (ПВО) ВС Украины", - сказал Лещенко на брифинге.
Он дополнил, что в Одесской области, на направлении Кучурган-Тирасполь, сосредоточена часть 35-й отдельной бригады морской пехоты ВС Украины. "По нашим данным, ее подразделения направляются для дестабилизации обстановки на украино-приднестровской границе", - пояснил Лещенко.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Российские миротворцы на блокпосту - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 03:40
Эксперт объяснил, почему блокада Приднестровья не вызовет конфликт с Киевом
 
В миреУкраинаБелоруссияПриднестровская Молдавская РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Пушков дал совет "пафосному" Кулебе
01:00"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
Лента новостейМолния
Пушков дал совет "пафосному" Кулебе"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки