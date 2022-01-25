https://ria.ru/20220125/ukraina-1769442738.html

В ЛНР сообщили об украинских силовиках на границах с Белоруссией и ПМР

В ЛНР сообщили об украинских силовиках на границах с Белоруссией и ПМР - РИА Новости, 25.01.2022

В ЛНР сообщили об украинских силовиках на границах с Белоруссией и ПМР

Украинские силовики увеличивают присутствие у границы с Белоруссией и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, заявил начальник управления Народной... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:05

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Украинские силовики увеличивают присутствие у границы с Белоруссией и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили об активизации украинских силовиков на всей территории Украины, особенно в Одесской и Черниговской области."В Черниговской области, в направлении границ с Республикой Беларусь, совершил марш 156-й зенитно-ракетный полк противовоздушной обороны (ПВО) ВС Украины", - сказал Лещенко на брифинге.Он дополнил, что в Одесской области, на направлении Кучурган-Тирасполь, сосредоточена часть 35-й отдельной бригады морской пехоты ВС Украины. "По нашим данным, ее подразделения направляются для дестабилизации обстановки на украино-приднестровской границе", - пояснил Лещенко.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211203/voyna-1761941556.html

https://ria.ru/20220122/blokada-1769016002.html

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в мире, украина, белоруссия, приднестровская молдавская республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия