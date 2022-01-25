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Рада попросила ООН и ЕП о содействии в деэскалации у границ Украины

Рада попросила ООН и ЕП о содействии в деэскалации у границ Украины - РИА Новости, 25.01.2022

Рада попросила ООН и ЕП о содействии в деэскалации у границ Украины

Верховная рада Украины на заседании во вторник обратилась к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой применить все... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:01

2022-01-25T15:01

2022-01-25T15:01

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КИЕВ, 25 янв – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник обратилась к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств с просьбой применить все дипломатические средства по деэскалации ситуации у границ Украины, соответствующее заявление поддержали 282 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Верховная рада Украины призывает применить все возможные дипломатические средства с целью содействия деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа Российской Федерации от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния", - говорится в заявлении.Депутаты просят международных партнеров также не допустить со стороны РФ продолжения "шантажа и угроз полномасштабным вторжением" на Украину в обмен на гарантии нерасширения НАТО."Верховная рада призывает способствовать укреплению обороноспособности Украины, развитию ее Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО, а также поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы и определению конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО", - говорится в обращении.Кроме этого, депутаты Рады призвали западных партнеров усилить санкционное давление на Россию до полного прекращения "вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220125/reznikov-1769343946.html

https://ria.ru/20220125/fantazer-1769347105.html

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в мире, киев, оон, верховная рада украины, восточная европа, европарламент, минские соглашения, россия