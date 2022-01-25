https://ria.ru/20220125/ukraina-1769422379.html

Власти Японии призвали граждан покинуть Украину в ближайшее время

Власти Японии призвали граждан покинуть Украину в ближайшее время - РИА Новости, 25.01.2022

Власти Японии призвали граждан покинуть Украину в ближайшее время

Власти Японии призывают граждан страны, находящихся на Украине, в ближайшее возможное время воспользоваться коммерческими рейсами, чтобы покинуть ее территорию, РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:50

2022-01-25T13:50

2022-01-25T13:51

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ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Власти Японии призывают граждан страны, находящихся на Украине, в ближайшее возможное время воспользоваться коммерческими рейсами, чтобы покинуть ее территорию, но намерены продолжать все возможные усилия для обеспечения безопасности японцев, в том числе сотрудников посольства в Киеве.С такой позицией выступили во вторник глава МИД Ёсимаса Хаяси и генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Ситуация в этом регионе очень хрупкая. Многие страны продолжают дипломатические усилия, но остается вероятность того, что ситуация может измениться резко и быстро. Что касается сотрудников японского посольства, мы предпринимаем все возможные меры для обеспечения безопасности и намерены и дальше предпринимать необходимые действия, исходя из ситуации на местах. Мы также настойчиво призываем японских граждан воспользоваться коммерческими рейсами, чтобы покинуть территорию Украины в ближайшее возможное время", - отметил глава японского МИД, отвечая на вопрос журналистов о распространенной накануне информации ведомства.В ночь на вторник МИД Японии призвал граждан отказаться от любых поездок на Украину в связи "с сохраняющейся напряженностью на российской-украинской границе", а тех японцев, которые в настоящее время находятся на Украине, призывают воспользоваться коммерческими рейсами для выезда.Днем ранее госдепартамент США обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам покинуть Украину и не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы. Кроме этого, был разрешен добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220125/lnr-1769395834.html

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