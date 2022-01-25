https://ria.ru/20220125/ukraina-1769414982.html

Глава Минобороны Украины заявил, что готов к встрече с Шойгу

Глава Минобороны Украины заявил, что готов к встрече с Шойгу - РИА Новости, 25.01.2022

Глава Минобороны Украины заявил, что готов к встрече с Шойгу

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров и с участием... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:14

2022-01-25T13:14

2022-01-25T13:18

в мире

киев

мюнхен

дмитрий песков

нато

верховная рада украины

сергей лавров

алексей резников

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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров и с участием партнеров."Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться – я буду готов встретиться", – сообщил Резников журналистам в Верховной раде в понедельник.Он также добавил, что по состоянию на сегодняшний день Киев не видит угрозы полномасштабного вторжения России на Украину. По его словам, хотя данные украинской и разведки стран-партнеров совпадают, есть разница в их интерпретации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220125/reznikov-1769343946.html

https://ria.ru/20220125/fantazer-1769347105.html

киев

мюнхен

россия

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в мире, киев, мюнхен, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, сергей лавров, алексей резников, россия