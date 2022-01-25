https://ria.ru/20220125/ukraina-1769372723.html

Украину поделят на княжества

Украинский генерал предрек развал страны на удельные княжества - РИА Новости, 25.01.2022

Украину поделят на княжества

Развертывание территориальной обороны на фоне угрозы "российской агрессии" может плохо кончиться для самой Украины, заявил в эфире телеканала Ukrlife экс-глава... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:28

2022-01-25T10:28

2022-01-25T17:46

украина

могилев

москва

дмитрий песков

министерство обороны украины

анатолий могилев

алексей резников

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Развертывание территориальной обороны на фоне угрозы "российской агрессии" может плохо кончиться для самой Украины, заявил в эфире телеканала Ukrlife экс-глава МВД страны, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев.По его словам, создание таких формирований способно спровоцировать как минимум колоссальный рост преступности, поскольку их участниками вполне могут оказаться люди с нездоровой психикой. Генерал отметил, что "одному богу известно, в какую сторону выстрелит эта структура". Однако наибольшей проблемой, как считает Могилев, станет угроза феодальной раздробленности государства благодаря подобным "дружинам"."Это будет у каждого удельного князя своя маленькая армия, которая будет его охранять. Мы перейдем к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором все огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань, война — они все в замок собирались, а он их со стен замка защищал", — объяснил он.Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что развертывание территориальной обороны продолжается в стране круглосуточно. Он призвал население обдумать детали своего присоединения к защите государства. В ближайшее время ведомство должно начать системное информирование граждан, которые хотят служить в силах территориальной обороны или соответствующем резерве.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве подобные домысли не раз опровергали. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220125/fantazer-1769347105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/ukraina-1769365735.html

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могилев

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украина, могилев, москва, дмитрий песков, министерство обороны украины, анатолий могилев, алексей резников, россия