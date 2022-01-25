Украину поделят на княжества

10:28 25.01.2022 (обновлено: 17:46 25.01.2022)
Украинский генерал предрек развал страны на удельные княжества
Украинский генерал Могилев: создание территориальной обороны развалит страну на княжества
Экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Развертывание территориальной обороны на фоне угрозы "российской агрессии" может плохо кончиться для самой Украины, заявил в эфире телеканала Ukrlife экс-глава МВД страны, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев.
По его словам, создание таких формирований способно спровоцировать как минимум колоссальный рост преступности, поскольку их участниками вполне могут оказаться люди с нездоровой психикой. Генерал отметил, что "одному богу известно, в какую сторону выстрелит эта структура". Однако наибольшей проблемой, как считает Могилев, станет угроза феодальной раздробленности государства благодаря подобным "дружинам".
"Это будет у каждого удельного князя своя маленькая армия, которая будет его охранять. Мы перейдем к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором все огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань, война — они все в замок собирались, а он их со стен замка защищал", — объяснил он.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что развертывание территориальной обороны продолжается в стране круглосуточно. Он призвал население обдумать детали своего присоединения к защите государства. В ближайшее время ведомство должно начать системное информирование граждан, которые хотят служить в силах территориальной обороны или соответствующем резерве.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве подобные домысли не раз опровергали. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.