Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769361468.html
В Германии оценили решение ЕС не эвакуировать своих дипломатов из Украины
В Германии оценили решение ЕС не эвакуировать своих дипломатов из Украины - РИА Новости, 25.01.2022
В Германии оценили решение ЕС не эвакуировать своих дипломатов из Украины
Решение Брюсселя не эвакуировать своих сотрудников из Украины в отличие от США, Великобритании свидетельствует о стремлении ЕС вести свою собственную политику,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:06
2022-01-25T09:06
в мире
украина
киев
сша
евросоюз
нато
мид германии
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Решение Брюсселя не эвакуировать своих сотрудников из Украины в отличие от США, Великобритании свидетельствует о стремлении ЕС вести свою собственную политику, заявили РИА Новости ряд представителей немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).Ранее госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов. Великобритания и Австралия также начали выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране. МИД ФРГ предложил членам семей дипломатов и сотрудников немецких организаций при желании покинуть Украину. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что дипломаты ЕС не собираются уезжать с Украины."ЕС остается на Украине, так как они запомнили, что не могут положиться на НАТО в принятии всех внешнеполитических решений", - заявил Харальд Вейель, представляющий комитет по делам Евросоюза в бундестаге. Он добавил, что ситуация с эвакуацией американских дипломатов напоминает действия США в Афганистане."В Афганистане так же, как и в Киеве, нет непосредственной внешней угрозы, которая бы была причиной эвакуации. По всей видимости, она вызвана политическими соображениями, не известными общественности", - поделился немецкий парламентарий.Как заявила агентству член AfD Ольга Петерсен, позиция ЕС относительно эвакуации персонала говорит о желании Брюсселя решить конфликт мирно, а вывоз европейских дипломатов, наоборот, будет контрпродуктивным шагом. При этом она считает некорректным сравнение ситуации в Киеве с той, что была в Кабуле, так как "США преследуют иные цели на Украине".По мнению Гуннара Бека, депутата европарламента от AfD, вывоз дипломатов, а также отсрочка введения санкций по проекту газопровода "Северный поток 2" доказывают, что "влиятельные группы на Западе стремятся усилить напряженность между Россией и Западом по вопросу Украины". ЕС все еще разделен на тех, кто хочет сотрудничать с Россией, и тех, кто "четко хочет еще большего ухудшения отношений", считает Бек. Однако усиление позиций "Зеленых" в Германии может привести к более жесткому подходу в отношении России, опасается эксперт."По моему мнению, до тех пор, пока российское правительство будет придерживаться своего текущего взвешенного подхода, который является скорее реакционным, нежели провокационным, все еще есть шанс избежать эскалации", - отметил Бек.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html
https://ria.ru/20220125/reznikov-1769343946.html
https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769333300.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, евросоюз, нато, мид германии, сергей лавров, северный поток — 2, жозеп боррель, россия, харальд вейель
09:06 25.01.2022
 
В Германии оценили решение ЕС не эвакуировать своих дипломатов из Украины

Представители партии AfD: ЕС показывает независимость, не эвакуируя дипломатов из Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Германии над зданием Будестага в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Решение Брюсселя не эвакуировать своих сотрудников из Украины в отличие от США, Великобритании свидетельствует о стремлении ЕС вести свою собственную политику, заявили РИА Новости ряд представителей немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).
Ранее госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов. Великобритания и Австралия также начали выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране. МИД ФРГ предложил членам семей дипломатов и сотрудников немецких организаций при желании покинуть Украину. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что дипломаты ЕС не собираются уезжать с Украины.
Лидеры партий выступают на пресс-конференции после окончания коалиционных переговоров о формировании правительства Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
08:00
"Крым к Украине не вернется". Немцы ссорятся из-за отношений с Россией
"ЕС остается на Украине, так как они запомнили, что не могут положиться на НАТО в принятии всех внешнеполитических решений", - заявил Харальд Вейель, представляющий комитет по делам Евросоюза в бундестаге. Он добавил, что ситуация с эвакуацией американских дипломатов напоминает действия США в Афганистане.
"В Афганистане так же, как и в Киеве, нет непосредственной внешней угрозы, которая бы была причиной эвакуации. По всей видимости, она вызвана политическими соображениями, не известными общественности", - поделился немецкий парламентарий.
Как заявила агентству член AfD Ольга Петерсен, позиция ЕС относительно эвакуации персонала говорит о желании Брюсселя решить конфликт мирно, а вывоз европейских дипломатов, наоборот, будет контрпродуктивным шагом. При этом она считает некорректным сравнение ситуации в Киеве с той, что была в Кабуле, так как "США преследуют иные цели на Украине".
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
01:00
Министр обороны Украины призвал не сеять панику
По мнению Гуннара Бека, депутата европарламента от AfD, вывоз дипломатов, а также отсрочка введения санкций по проекту газопровода "Северный поток 2" доказывают, что "влиятельные группы на Западе стремятся усилить напряженность между Россией и Западом по вопросу Украины". ЕС все еще разделен на тех, кто хочет сотрудничать с Россией, и тех, кто "четко хочет еще большего ухудшения отношений", считает Бек. Однако усиление позиций "Зеленых" в Германии может привести к более жесткому подходу в отношении России, опасается эксперт.
"По моему мнению, до тех пор, пока российское правительство будет придерживаться своего текущего взвешенного подхода, который является скорее реакционным, нежели провокационным, все еще есть шанс избежать эскалации", - отметил Бек.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 22:01
В СНБО заявили, что не видят массовой эвакуации дипломатов с Украины
 
В миреУкраинаКиевСШАЕвросоюзНАТОМИД ГерманииСергей ЛавровСеверный поток — 2Жозеп БоррельРоссияХаральд Вейель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Пушков дал совет "пафосному" Кулебе
01:00"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
Лента новостейМолния
Пушков дал совет "пафосному" Кулебе"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки