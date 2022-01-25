https://ria.ru/20220125/udalenka-1769442877.html
Собянин заявил о важности перевода части сотрудников компаний на удаленку
Собянин заявил о важности перевода части сотрудников компаний на удаленку - РИА Новости, 25.01.2022
Собянин заявил о важности перевода части сотрудников компаний на удаленку
Важно, чтобы часть работников была на удаленке, многие предприятия Москвы перевели на дистанционный режим 50% своих сотрудников, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:43
распространение коронавируса
общество
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Важно, чтобы часть работников была на удаленке, многие предприятия Москвы перевели на дистанционный режим 50% своих сотрудников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Очень важно проводить мероприятия по удаленной работе на предприятиях, это теперь уже не только эпидемиологические мероприятия, но и с точки зрения работоспособности самих предприятий важно, чтобы часть их работников была на удаленке, чтобы была взаимозаменяемость при заболевании работников. Многие предприятия Москвы перевели на удаленку до 50% своих работников, на государственной службе в наших учреждениях примерно так же", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769446440.html
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общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:05 25.01.2022 (обновлено: 15:43 25.01.2022)
Собянин заявил о важности перевода части сотрудников компаний на удаленку
Мэр Москвы Собянин заявил о важности перевода части сотрудников компаний на удаленку