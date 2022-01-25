https://ria.ru/20220125/udalenka-1769442877.html

Собянин заявил о важности перевода части сотрудников компаний на удаленку

Собянин заявил о важности перевода части сотрудников компаний на удаленку - РИА Новости, 25.01.2022

Собянин заявил о важности перевода части сотрудников компаний на удаленку

Важно, чтобы часть работников была на удаленке, многие предприятия Москвы перевели на дистанционный режим 50% своих сотрудников, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:43

распространение коронавируса

общество

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_a7f58771c353b4b9bf30c8890bc75275.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Важно, чтобы часть работников была на удаленке, многие предприятия Москвы перевели на дистанционный режим 50% своих сотрудников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Очень важно проводить мероприятия по удаленной работе на предприятиях, это теперь уже не только эпидемиологические мероприятия, но и с точки зрения работоспособности самих предприятий важно, чтобы часть их работников была на удаленке, чтобы была взаимозаменяемость при заболевании работников. Многие предприятия Москвы перевели на удаленку до 50% своих работников, на государственной службе в наших учреждениях примерно так же", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.

https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769446440.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии