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В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение
В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение - РИА Новости, 25.01.2022
В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение
Совместное российско-китайское военное учение "Мирное море-2022" состоялось в Аравийском море, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:15
2022-01-25T09:15
2022-01-25T10:11
безопасность
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аравийское море
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Совместное российско-китайское военное учение "Мирное море-2022" состоялось в Аравийском море, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."В западной части Аравийского моря состоялось совместное российско-китайское военно-морское учение "Мирное море-2022", - говорится в сообщении."В ходе учения российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна", - добавили в Минобороны.Кроме того, военные моряки осуществили передачу вертолётным способом условно раненого человека с БПК "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи". Для этих целей использовался палубный вертолёт Ка-27ПС морской авиации ТОФ.От российской стороны в учении принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота, в их числе был и ракетный крейсер "Варяг".После завершения учения отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил выполнение задач по плану дальнего похода.Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота принял участие в российско-индийских военно-морских учениях "PASSEX" и российско-ирано-китайском военно-морском учении "CHIRU-2022".
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аравийское море
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Российско-китайские военные учения в Аравийском море. Кадры Минобороны РФ
В западной части Аравийского моря состоялось совместное российско-китайское военно-морское учение "Мирное море-2022". От российской стороны в нём принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". военно-морскими силами (ВМС) Китайской Народной Республики были представлены ракетным эсминцем "Урумчи" и кораблём комплексного снабжения "Тайху".
2022-01-25T09:15
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безопасность, китай, аравийское море, россия
09:15 25.01.2022 (обновлено: 10:11 25.01.2022)
В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение
В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение "Мирное море — 2022"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Совместное российско-китайское военное учение "Мирное море-2022" состоялось в Аравийском море, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В западной части Аравийского моря состоялось совместное российско-китайское военно-морское учение "Мирное море-2022", - говорится в сообщении.
"В ходе учения российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна", - добавили в Минобороны.
Кроме того, военные моряки осуществили передачу вертолётным способом условно раненого человека с БПК "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи". Для этих целей использовался палубный вертолёт Ка-27ПС
морской авиации ТОФ
.
От российской стороны в учении принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота, в их числе был и ракетный крейсер "Варяг".
После завершения учения отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил выполнение задач по плану дальнего похода.
Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота принял участие в российско-индийских военно-морских учениях "PASSEX" и российско-ирано-китайском военно-морском учении "CHIRU-2022".