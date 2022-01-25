https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769362349.html

В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение

В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение - РИА Новости, 25.01.2022

В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение

Совместное российско-китайское военное учение "Мирное море-2022" состоялось в Аравийском море, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:15

2022-01-25T09:15

2022-01-25T10:11

безопасность

китай

аравийское море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769366317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c8364492122385b7074e77ef446ce78.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Совместное российско-китайское военное учение "Мирное море-2022" состоялось в Аравийском море, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."В западной части Аравийского моря состоялось совместное российско-китайское военно-морское учение "Мирное море-2022", - говорится в сообщении."В ходе учения российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна", - добавили в Минобороны.Кроме того, военные моряки осуществили передачу вертолётным способом условно раненого человека с БПК "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи". Для этих целей использовался палубный вертолёт Ка-27ПС морской авиации ТОФ.От российской стороны в учении принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота, в их числе был и ракетный крейсер "Варяг".После завершения учения отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил выполнение задач по плану дальнего похода.Ранее отряд кораблей Тихоокеанского флота принял участие в российско-индийских военно-морских учениях "PASSEX" и российско-ирано-китайском военно-морском учении "CHIRU-2022".

https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769260244.html

китай

аравийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российско-китайские военные учения в Аравийском море. Кадры Минобороны РФ В западной части Аравийского моря состоялось совместное российско-китайское военно-морское учение "Мирное море-2022". От российской стороны в нём принимал участие отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". военно-морскими силами (ВМС) Китайской Народной Республики были представлены ракетным эсминцем "Урумчи" и кораблём комплексного снабжения "Тайху". 2022-01-25T09:15 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, китай, аравийское море, россия