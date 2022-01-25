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На Сахалине и Курилах началась проверка боевой готовности войск
На Сахалине и Курилах началась проверка боевой готовности войск - РИА Новости, 25.01.2022
На Сахалине и Курилах началась проверка боевой готовности войск
Мероприятия проверки боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проходят в Сахалинской области, сообщили в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:51
2022-01-25T08:51
безопасность
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 янв - РИА Новости. Мероприятия проверки боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проходят в Сахалинской области, сообщили в пресс-службе военного ведомства."По условному сигналу военнослужащие были подняты по учебной тревоге, после чего получили стрелковое оружие и совершили марш на штатной технике в указанные районы, где в свою очередь приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и командных пунктов", - уточнили в пресс-службе ВВО.По информации военных, личному составу предстоит продемонстрировать свои умения действовать как в обороне, так и наступлении, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения, а также участвовать в тренировках по радиационной, химической и биологической защите.Особое внимание уделят проверке навыков командиров по управлению подчиненными силами и средствами, в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. Ряд задач возьмут из опыта современных военных конфликтов, в том числе, умение противодействовать ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769358730.html
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безопасность, сахалинская область
08:51 25.01.2022
 
На Сахалине и Курилах началась проверка боевой готовности войск

На Сахалине и Курилах военнослужащих подняли по учебной тревоге

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна танков Т-72Б3 во время военных учений
Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 янв - РИА Новости. Мероприятия проверки боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проходят в Сахалинской области, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"По условному сигналу военнослужащие были подняты по учебной тревоге, после чего получили стрелковое оружие и совершили марш на штатной технике в указанные районы, где в свою очередь приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и командных пунктов", - уточнили в пресс-службе ВВО.
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По информации военных, личному составу предстоит продемонстрировать свои умения действовать как в обороне, так и наступлении, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения, а также участвовать в тренировках по радиационной, химической и биологической защите.
Особое внимание уделят проверке навыков командиров по управлению подчиненными силами и средствами, в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. Ряд задач возьмут из опыта современных военных конфликтов, в том числе, умение противодействовать ударным и разведывательным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
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