11:03 25.01.2022 (обновлено: 11:16 25.01.2022)
Турция планирует открыть авиарейсы в регионы Армении
Турция планирует открыть авиарейсы в регионы Армении и расширить торговые связи
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры регистрируются на рейс в международном аэропорту Антальи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Анкара планирует открыть авиарейсы в различные регионы Армении и расширить торговые связи с Ереваном, пишет во вторник газета "Hüriyyet" со ссылкой на проведенные закрытые обсуждения по внешней политике в администрации президента Турции.
Ранее турецкое управление гражданской авиации сообщило, что Турция и Армения откроют авиасообщение со второго февраля, рейсы будут осуществляться три раза в неделю. Ранее пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян сообщила РИА Новости, что армянские авиационные власти выдали также разрешение турецкой компании Pegasus на выполнение двух рейсов в неделю по тому же маршруту.
"В качестве первого шага было решено открыть авиасообщение с Арменией. Далее на повестку дня будет поставлен вопрос о полетах в другие регионы. В частности, Ван может превратиться в туристический центр для армян. В то же время планируется восстановить некоторые исторические сооружения, такие как мост и здания вблизи Карса, которым армяне придают большое значение. Чтобы уменьшить давление армянской диаспоры, одновременно будут расширены торговые связи", - пишет газета.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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