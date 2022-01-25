https://ria.ru/20220125/turtsiya-1769380723.html

Турция планирует открыть авиарейсы в регионы Армении

Турция планирует открыть авиарейсы в регионы Армении - РИА Новости, 25.01.2022

Турция планирует открыть авиарейсы в регионы Армении

Анкара планирует открыть авиарейсы в различные регионы Армении и расширить торговые связи с Ереваном, пишет во вторник газета "Hüriyyet" со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:03

2022-01-25T11:03

2022-01-25T11:16

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армения

турция

карс (провинция)

новости - туризм

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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Анкара планирует открыть авиарейсы в различные регионы Армении и расширить торговые связи с Ереваном, пишет во вторник газета "Hüriyyet" со ссылкой на проведенные закрытые обсуждения по внешней политике в администрации президента Турции.Ранее турецкое управление гражданской авиации сообщило, что Турция и Армения откроют авиасообщение со второго февраля, рейсы будут осуществляться три раза в неделю. Ранее пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян сообщила РИА Новости, что армянские авиационные власти выдали также разрешение турецкой компании Pegasus на выполнение двух рейсов в неделю по тому же маршруту."В качестве первого шага было решено открыть авиасообщение с Арменией. Далее на повестку дня будет поставлен вопрос о полетах в другие регионы. В частности, Ван может превратиться в туристический центр для армян. В то же время планируется восстановить некоторые исторические сооружения, такие как мост и здания вблизи Карса, которым армяне придают большое значение. Чтобы уменьшить давление армянской диаспоры, одновременно будут расширены торговые связи", - пишет газета.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/peregovory-1769162242.html

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карс (провинция)

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в мире, армения, турция, карс (провинция), новости - туризм