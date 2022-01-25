https://ria.ru/20220125/tseny-1769482450.html

Липецкие власти взяли на контроль цены на социально значимые товары

Липецкие власти взяли на контроль цены на социально значимые товары - РИА Новости, 25.01.2022

Липецкие власти взяли на контроль цены на социально значимые товары

В Липецкой области примут меры для сдерживания роста цен на социально значимые товары, соответствующее решение принято на совещании по результатам мониторинга... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:50

2022-01-25T17:50

2022-01-25T17:49

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 янв – РИА Новости. В Липецкой области примут меры для сдерживания роста цен на социально значимые товары, соответствующее решение принято на совещании по результатам мониторинга торговых сетей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По данным управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в ходе контрольных мероприятий поверяющие установили, что цены на товары одной группы и даже одной торговой марки в разных магазинах области существенно отличаются друг от друга.Проверяющие отметили, что среди представителей крупных торговых сетей, в регионе есть примеры, когда компания учитывает фактор социально ответственного отношения к ведению своей ценовой политики. Так, Х5 Group ввела ограничение торговой наценки на социально значимые товары не выше 10%. В перечень вошли продукты и промышленные товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки, среди которых овощи, борщевой набор, макароны, хлеб и гречневая крупа.По его словам, власти совместно с федеральными надзорными органами будут постоянно контролировать цены на социально значимые продукты и промтовары в магазинах области. Нарушителей ожидают соответствующие санкции.

https://ria.ru/20220119/sotskontrakty-1768560719.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов