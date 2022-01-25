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Инфляционный монстр: почему рост цен в США грозит всему миру

Инфляционный монстр: почему рост цен в США грозит всему миру - РИА Новости, 25.01.2022

Инфляционный монстр: почему рост цен в США грозит всему миру

Инфляция в США бьет рекорды — такого не было 40 лет. Это результат антикризисных денежных вливаний в экономику. Расплачиваться за американский печатный станок... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:30

2022-01-25T16:30

2022-01-25T16:45

экономика

сша

джо байден

федеральная резервная система сша

европейский центральный банк

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Инфляция в США бьет рекорды — такого не было 40 лет. Это результат антикризисных денежных вливаний в экономику. Расплачиваться за американский печатный станок придется всему миру, но президент Джо Байден не хочет разговаривать об этом с журналистами.На полную катушкуСемь процентов в годовом выражении — показатель декабря. Это обсуждали в понедельник в Белом доме. Байден встречался с экономическими советниками. Была телетрансляция.Когда журналистов выводили из зала, корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси выкрикнул президенту: "Считаете ли вы, что в преддверии промежуточных выборов (в конгресс в конце этого года. — Прим. ред.) инфляция уже стала большой политической проблемой?"По всей видимости, вопрос Байдену очень не понравился. "Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын", — ответил он с сарказмом. Вероятно, думал, что микрофон выключен.Через час президент позвонил журналисту, чтобы извиниться, сообщил Fox News. Мол, "ничего личного".Между Питером Дуси и Байденом непростые отношения. Репортер любит задавать колкие вопросы. Глава государства называет его "легкомысленным".Не особо жалует президент и других журналистов.Но пока Байден полемизирует с прессой, инфляция разгоняется. Власти имеют к этому самое непосредственное отношение. В 2020-м Федеральная резервная система США напечатала триллионы долларов. Раздали бизнесу, домашним хозяйствам."Каждый американец получил деньги, на которые купил товары и услуги, тем самым создав дополнительный спрос на продукцию", — поясняет Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.Львиную долю антикризисных средств абсорбировал финансовый рынок. Постепенно эти триллионы проникают в реальную экономику, повышая инфляцию."Положение доллара в структуре глобальных валютных резервов (больше 59%) и международной торговли (87% сделок) развязывает руки Вашингтону. США могут активно увеличивать денежную массу для стимулирования экономики", — отмечает Евгений Лашков, генеральный директор инвестиционной компании ООО "АБЦ".За полтора года американские индексы выросли в среднем на треть.Забыли подумать о последствияхВ разгар пандемии масштабные денежные вливания были неизбежны. "О последствиях никто не задумывался. Между тем американская экономика — локомотив глобального рынка. Любые изменения за океаном мгновенно сказываются на других странах. Причем негативно", — говорит финансист Андрей Плотников.Подорожание не несет ничего хорошего ни американцам, ни всем остальным. Сомнительная "ценность"."США запустили инфляционного монстра", — добавил собеседник РИА Новости.Активно печатал деньги и Европейский центральный банк. "В Великобритании инфляция больше пяти. Почти столько же в Германии, Франции. Это десятилетние максимумы", — указывает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования".Отпускные цены производителей в некоторых странах только в декабре подскочили на 25%."Это означает, что глобальная инфляция не замедлится. Пострадают и развивающиеся страны, в том числе Россия. Чем дороже импортные товары, комплектующие, сырье, тем выше цены на внутреннем рынке", — продолжает эксперт.Ситуация усугубляется тем, что до сих пор не восстановилось производство. А спрос увеличивается — причем повсюду.Этот замкнутый круг может разорвать только повышение ставок центральными банками. ФРС к этому уже готова. И, возможно, первый шаг сделает в марте. Всего таких раундов будет не менее четырех. Но ослабление инфляции аналитики прогнозируют только к концу года. Нет такого инструмента, который дает результат здесь и сейчас.Опять же не обойдется без последствий: отток капиталов с развивающихся рынков, девальвация национальных валют, стагнация экономик.Антиинфляционная политика ФРС приведет к снижению глобального спроса на сырье. Это невыгодно развивающимся странам, ориентированным на экспорт, в частности, России.Впрочем, на резкое ужесточение денежно-кредитной политики рассчитывать не стоит. В этом Белый дом не заинтересован, полагает Евгений Лашков. Близятся выборы в конгресс, и демократы не хотели бы растерять голоса. А у Байдена рейтинг и так лишь 40% — меньше было только у его предшественника Дональда Трампа (38).По данным Morning Consult/Politico, среди избирателей-демократов действующего президента поддерживают 78%. Безоговорочно — лишь каждый третий. Только за декабрь Байден потерял 15 пунктов. А среди избирателей-республиканцев его не одобряет абсолютное большинство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, джо байден, федеральная резервная система сша, европейский центральный банк, россия