https://ria.ru/20220125/trassy-1769503026.html

Федеральные трассы будут обеспечены связью LTE, заявил Чернышенко

Федеральные трассы будут обеспечены связью LTE, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.01.2022

Федеральные трассы будут обеспечены связью LTE, заявил Чернышенко

Все федеральные трассы в РФ к 2031 году будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:16

2022-01-25T19:16

2022-01-25T19:16

общество

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Все федеральные трассы в РФ к 2031 году будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."При продлении разрешения на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью от 1 тысячи человек… все федеральные трассы будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE не позднее 2031 года", - сказал Чернышенко в ходе совещания у премьера о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.Он отметил, что для решения этой задачи планируется модернизировать около 5 тысяч базовых станций LTE и построить дополнительно порядка 3,5 тысяч станций.

https://ria.ru/20220125/universitet-1769499932.html

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общество, дмитрий чернышенко, россия