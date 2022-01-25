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Федеральные трассы будут обеспечены связью LTE, заявил Чернышенко
Федеральные трассы будут обеспечены связью LTE, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.01.2022
Федеральные трассы будут обеспечены связью LTE, заявил Чернышенко
Все федеральные трассы в РФ к 2031 году будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:16
2022-01-25T19:16
2022-01-25T19:16
общество
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Все федеральные трассы в РФ к 2031 году будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."При продлении разрешения на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью от 1 тысячи человек… все федеральные трассы будут обеспечены устойчивой мобильной связью стандарта LTE не позднее 2031 года", - сказал Чернышенко в ходе совещания у премьера о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.Он отметил, что для решения этой задачи планируется модернизировать около 5 тысяч базовых станций LTE и построить дополнительно порядка 3,5 тысяч станций.
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общество, дмитрий чернышенко, россия
Федеральные трассы будут обеспечены связью LTE, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: федеральные трассы будут обеспечены связью LTE к 2031 году