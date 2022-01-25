https://ria.ru/20220125/traditsiya-1769423553.html

Путин пошутил про традицию отмечать Татьянин день медовухой

Путин пошутил про традицию отмечать Татьянин день медовухой - РИА Новости, 25.01.2022

Путин пошутил про традицию отмечать Татьянин день медовухой

Президент России Владимир Путин отреагировал на традицию Московского государственного университета праздновать Татьянин день медовухой. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:55

2022-01-25T13:55

2022-01-25T17:12

общество

владимир путин

виктор садовничий

татьянин день

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на традицию Московского государственного университета праздновать Татьянин день медовухой.В ходе встречи президента со студентами ведущих отечественных вузов в режиме ВКС ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал главе государства о праздновании Татьяниного дня в вузе."Сегодня у нас праздник, Татьянин день, они (студенты. — Прим. ред.) ждут медовуху, которую ректор им будет разливать", — сказал Садовничий.Президент посоветовал учащимся быть аккуратными."Все хорошо в меру только. Без медовухи не обойтись, но…" — отреагировал президент.Ранее в вузе сообщили, что студенческий огонек, традиционная церемония розлива медовухи ректором МГУ, а также праздничный гала-концерт участников международного фестиваля студенческого творчества "Татьянин день" пройдут 26 января.Садовничий рассказал, что для приготовления знаменитого напитка собрали 60 килограммов башкирского меда. Состав трав, который придает напитку аромат, он продумал сам, а настаивается напиток около 40 дней.

https://ria.ru/20220125/prazdnik-1769216770.html

https://ria.ru/20210822/lavrov-1746744646.html

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"Все хорошо в меру" – Путин об угощении медовухой студентов МГУ "Все хорошо в меру" – Путин об угощении медовухой студентов МГУ 2022-01-25T13:55 true PT0M16S

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общество, владимир путин, виктор садовничий, татьянин день, россия