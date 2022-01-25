https://ria.ru/20220125/traditsiya-1769423553.html
Путин пошутил про традицию отмечать Татьянин день медовухой
Путин пошутил про традицию отмечать Татьянин день медовухой - РИА Новости, 25.01.2022
Путин пошутил про традицию отмечать Татьянин день медовухой
Президент России Владимир Путин отреагировал на традицию Московского государственного университета праздновать Татьянин день медовухой. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:55
2022-01-25T13:55
2022-01-25T17:12
общество
владимир путин
виктор садовничий
татьянин день
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на традицию Московского государственного университета праздновать Татьянин день медовухой.В ходе встречи президента со студентами ведущих отечественных вузов в режиме ВКС ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал главе государства о праздновании Татьяниного дня в вузе."Сегодня у нас праздник, Татьянин день, они (студенты. — Прим. ред.) ждут медовуху, которую ректор им будет разливать", — сказал Садовничий.Президент посоветовал учащимся быть аккуратными."Все хорошо в меру только. Без медовухи не обойтись, но…" — отреагировал президент.Ранее в вузе сообщили, что студенческий огонек, традиционная церемония розлива медовухи ректором МГУ, а также праздничный гала-концерт участников международного фестиваля студенческого творчества "Татьянин день" пройдут 26 января.Садовничий рассказал, что для приготовления знаменитого напитка собрали 60 килограммов башкирского меда. Состав трав, который придает напитку аромат, он продумал сам, а настаивается напиток около 40 дней.
https://ria.ru/20220125/prazdnik-1769216770.html
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"Все хорошо в меру" – Путин об угощении медовухой студентов МГУ
"Все хорошо в меру" – Путин об угощении медовухой студентов МГУ
2022-01-25T13:55
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PT0M16S
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общество, владимир путин, виктор садовничий, татьянин день, россия
13:55 25.01.2022 (обновлено: 17:12 25.01.2022)
Путин пошутил про традицию отмечать Татьянин день медовухой
Путин о праздновании Татьяниного дня: без медовухи не обойтись, но все хорошо в меру
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на традицию Московского государственного университета праздновать Татьянин день медовухой.
В ходе встречи президента со студентами ведущих отечественных вузов в режиме ВКС ректор МГУ Виктор Садовничий
рассказал главе государства о праздновании Татьяниного дня в вузе.
"Сегодня у нас праздник, Татьянин день, они (студенты. — Прим. ред.) ждут медовуху, которую ректор им будет разливать", — сказал Садовничий.
Президент посоветовал учащимся быть аккуратными.
"Все хорошо в меру только. Без медовухи не обойтись, но…" — отреагировал президент
.
Ранее в вузе сообщили, что студенческий огонек, традиционная церемония розлива медовухи ректором МГУ, а также праздничный гала-концерт участников международного фестиваля студенческого творчества "Татьянин день" пройдут 26 января.
Садовничий рассказал, что для приготовления знаменитого напитка собрали 60 килограммов башкирского меда. Состав трав, который придает напитку аромат, он продумал сам, а настаивается напиток около 40 дней.