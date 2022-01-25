https://ria.ru/20220125/tokarev-1769454758.html

Арестованного замглавы Минтранса Токарева освободили от должности

Арестованного замглавы Минтранса Токарева освободили от должности - РИА Новости, 25.01.2022

Арестованного замглавы Минтранса Токарева освободили от должности

Правительство России освободило заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, ранее арестованного, от должности по его просьбе, следует из распоряжения РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:47

2022-01-25T15:47

2022-01-25T16:38

министерство транспорта рф (минтранс россии)

происшествия

владимир токарев

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство России освободило заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, ранее арестованного, от должности по его просьбе, следует из распоряжения кабмина во вторник."Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в распоряжении, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным от 22 января.Токарев был задержан на прошлой неделе, в его кабинете и дома прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и грозит до 10 лет колонии.По данным следствия, с 2016 по 2018 годы Токарев в должности первого замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой" вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из руководства ООО "СпецТрансСтрой", ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций с целью хищения в особо крупном размере. По словам его адвоката Ильи Стрелкова, Токарев вину не признает.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со "СпецТрансСтроем", по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае.Он уточнил, что речь идет об участке имени Максима Горького – Котельниково –Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. На сайте "Росжелдорпроекта" указано, что проект был завершен в 2018 году, при этом исполнителем обозначена другая компания - "Кавжелдорпроект".По словам источника, Токарев и подельники перевели со счетов "СпецТрансСтроя" на счет "Главстройинвеста" авансовые платежи, которые потом были потрачены на другие цели, не относящиеся ни к строительству, ни к договорам. Ущерб, заявил источник, составил не менее 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220121/arest-1768968373.html

https://ria.ru/20220120/rassledovanie-1768743057.html

https://ria.ru/20211229/ermakov-1766034244.html

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министерство транспорта рф (минтранс россии), происшествия, владимир токарев, россия