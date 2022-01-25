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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/testirovanie-1769375218.html
Оплачивать тесты работников на COVID-19 должно государство, заявил Титов
Оплачивать тесты работников на COVID-19 должно государство, заявил Титов - РИА Новости, 25.01.2022
Оплачивать тесты работников на COVID-19 должно государство, заявил Титов
Организация тестирования работников предприятий на COVID-19 целиком должна лежать на плечах государства, тесты должны быть бесплатным, иначе на бизнес лягут... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:37
2022-01-25T10:37
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
борис титов
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Организация тестирования работников предприятий на COVID-19 целиком должна лежать на плечах государства, тесты должны быть бесплатным, иначе на бизнес лягут непомерные траты, прокомментировал через пресс-службу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов проект рекомендаций Роспотребнадзора по тестированию сотрудников на работе до двух раз в неделю для организаций со штатом не менее 500 человек.Как сообщил ранее во вторник Роспотребнадзор, разрабатываемые ведомством рекомендации не являются обязательными, а носят рекомендательный характер и предназначены для методической помощи бизнесу."Решение такой общественной задачи, как организация тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию, целиком должно лежать на плечах государства, проведение тестов должно быть бесплатным, иначе вся большая финансовая нагрузка ляжет на бизнес", - считает Титов."Возможно, могли бы сработать дешевые экспресс-тесты, однако их результаты как официальные пока не признает ни одно учреждение, обязательно потребуется подтверждение через ПЦР", - добавил бизнес-омбудсмен.По словам Титова, рекомендации по тестированию раньше уже вводились. "Более того, в некоторых сферах они до сих пор остаются актуальным, например, в медучреждениях. В то же время на фоне "омикрона" пока непонятно, как тестирование может его сдержать – его распространение не может контролировать ни одна страна, заражения нарастают очень быстро, и за время ожидания теста ПЦР уже можно заразиться, хотя в момент взятия тест и был отрицательным. Поэтому если говорить о тотальном тестировании, то это, видимо, для каких-то других штаммов", - заключил он.
https://ria.ru/20220125/testirovanie-1769359086.html
https://ria.ru/20220119/testy-1768497446.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), борис титов, россия, коронавирус в россии
10:37 25.01.2022
 
Оплачивать тесты работников на COVID-19 должно государство, заявил Титов

Бизнес-омбудсмен Титов: тестирование работников на COVID-19 должно быть бесплатным

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПункт тестирования на коронавирус
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Организация тестирования работников предприятий на COVID-19 целиком должна лежать на плечах государства, тесты должны быть бесплатным, иначе на бизнес лягут непомерные траты, прокомментировал через пресс-службу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов проект рекомендаций Роспотребнадзора по тестированию сотрудников на работе до двух раз в неделю для организаций со штатом не менее 500 человек.
Как сообщил ранее во вторник Роспотребнадзор, разрабатываемые ведомством рекомендации не являются обязательными, а носят рекомендательный характер и предназначены для методической помощи бизнесу.
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"Решение такой общественной задачи, как организация тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию, целиком должно лежать на плечах государства, проведение тестов должно быть бесплатным, иначе вся большая финансовая нагрузка ляжет на бизнес", - считает Титов.
"Что касается финансовой нагрузки, то она будет большой. Если выдавать бесплатные тесты будет государство, у бизнеса вряд ли будут возражения. Но если это надо будет оплачивать отдельно… Тест ПЦР стоит минимум 1500 рублей, на 500 человек 2 раза в неделю это будет 1,5 миллиона рублей. Какая-то сумасшедшая цифра. Для малого бизнеса с числом сотрудников, допустим, 10 человек это 30 тысяч в неделю, 120 тысяч в месяц. Тоже немалая сумма – фактически оплата за трех сотрудников с зарплатой в 40 тысяч. Так что в реализуемость этого пока не слишком верится", - сказал он.
"Возможно, могли бы сработать дешевые экспресс-тесты, однако их результаты как официальные пока не признает ни одно учреждение, обязательно потребуется подтверждение через ПЦР", - добавил бизнес-омбудсмен.
По словам Титова, рекомендации по тестированию раньше уже вводились. "Более того, в некоторых сферах они до сих пор остаются актуальным, например, в медучреждениях. В то же время на фоне "омикрона" пока непонятно, как тестирование может его сдержать – его распространение не может контролировать ни одна страна, заражения нарастают очень быстро, и за время ожидания теста ПЦР уже можно заразиться, хотя в момент взятия тест и был отрицательным. Поэтому если говорить о тотальном тестировании, то это, видимо, для каких-то других штаммов", - заключил он.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Борис ТитовРоссияКоронавирус в России
 
 
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