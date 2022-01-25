https://ria.ru/20220125/testirovanie-1769375218.html

Оплачивать тесты работников на COVID-19 должно государство, заявил Титов

Оплачивать тесты работников на COVID-19 должно государство, заявил Титов - РИА Новости, 25.01.2022

Оплачивать тесты работников на COVID-19 должно государство, заявил Титов

Организация тестирования работников предприятий на COVID-19 целиком должна лежать на плечах государства, тесты должны быть бесплатным, иначе на бизнес лягут... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:37

2022-01-25T10:37

2022-01-25T10:37

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

борис титов

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Организация тестирования работников предприятий на COVID-19 целиком должна лежать на плечах государства, тесты должны быть бесплатным, иначе на бизнес лягут непомерные траты, прокомментировал через пресс-службу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов проект рекомендаций Роспотребнадзора по тестированию сотрудников на работе до двух раз в неделю для организаций со штатом не менее 500 человек.Как сообщил ранее во вторник Роспотребнадзор, разрабатываемые ведомством рекомендации не являются обязательными, а носят рекомендательный характер и предназначены для методической помощи бизнесу."Решение такой общественной задачи, как организация тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию, целиком должно лежать на плечах государства, проведение тестов должно быть бесплатным, иначе вся большая финансовая нагрузка ляжет на бизнес", - считает Титов."Возможно, могли бы сработать дешевые экспресс-тесты, однако их результаты как официальные пока не признает ни одно учреждение, обязательно потребуется подтверждение через ПЦР", - добавил бизнес-омбудсмен.По словам Титова, рекомендации по тестированию раньше уже вводились. "Более того, в некоторых сферах они до сих пор остаются актуальным, например, в медучреждениях. В то же время на фоне "омикрона" пока непонятно, как тестирование может его сдержать – его распространение не может контролировать ни одна страна, заражения нарастают очень быстро, и за время ожидания теста ПЦР уже можно заразиться, хотя в момент взятия тест и был отрицательным. Поэтому если говорить о тотальном тестировании, то это, видимо, для каких-то других штаммов", - заключил он.

https://ria.ru/20220125/testirovanie-1769359086.html

https://ria.ru/20220119/testy-1768497446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), борис титов, россия, коронавирус в россии