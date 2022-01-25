https://ria.ru/20220125/testirovanie-1769359086.html
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирус
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирус - РИА Новости, 25.01.2022
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирус
Рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию не являются обязательными, носят рекомендательный характер,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:36
2022-01-25T08:36
2022-01-25T08:47
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию не являются обязательными, носят рекомендательный характер, предназначены для методической помощи бизнесу, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на подготовленный Роспотребнадзором проект рекомендаций сообщила, что тестирование на COVID-19 на работе могут сделать регулярным, до двух раз в неделю для организаций, в которых работает менее 500 человек."Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер. Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы. Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:36 25.01.2022 (обновлено: 08:47 25.01.2022)
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирус
Роспотребнадзор: тестирование сотрудников на COVID-19 носит рекомендательный характер