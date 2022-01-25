https://ria.ru/20220125/test-1769507195.html

Врач объяснила, почему домашний тест на коронавирус может быть неточным

Врач объяснила, почему домашний тест на коронавирус может быть неточным - РИА Новости, 25.01.2022

Врач объяснила, почему домашний тест на коронавирус может быть неточным

Домашний тест на коронавирус менее точен из-за того, что люди делают его неправильно, ограничиваюсь только носом, но тест на антиген менее чувствителен, чем... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:41

2022-01-25T19:41

2022-01-25T19:43

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. Домашний тест на коронавирус менее точен из-за того, что люди делают его неправильно, ограничиваюсь только носом, но тест на антиген менее чувствителен, чем ПЦР-тест, сообщила РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман."Есть люди, которые делают тест неправильно. Нужно брать тест не только в носу. Те, кто ограничивается одним носом, изначально теряют определённый процент положительности. Нужно обязательно брать тест в горле с двух сторон, потом в носу. Неважно, что на инструкции нарисован только нос, нужно и в горло", - сказала Гольцман.Кроме того, врач отметила, что "изначально было известно, что домашний тест не такой точный, как тест, который делают специально обученные люди, из-за неправильной техники", а также тест на антиген менее чувствителен, чем ПЦР-тест. Гольцман добавила, что если бы всем делали тесты ПЦР, а не домашние, число выявленных случаев заражения было бы немного выше, но "на сегодняшний день это не имеет особого смысла… так как у нас нет абсолютно реального количества больных, потому что огромное количество людей или симптоматичны и не делают проверки, или бессимптомные и переносят вирус, на сегодняшний день реальная картина все равно отличается от той, которая зафиксирована документально".В начале января из-за роста случаев заражения в Израиле в пунктах проверок наблюдаются многочасовые очереди. Тогда властями было принято решение об изменении порядка проверок на коронавирус. Так, люди в возрасте 60 лет и старше, а также граждане из группы риска должны сдавать тест ПЦР. Граждане младше 60 лет должны делать проверки в домашних условиях.При этом на прошлой неделе Израиль сократил срок карантина по COVID-19 с семи до пяти дней.Врач также прокомментировала сокращение срока карантина в Израиле."Считается, что после пяти дней степень заразности человека снижается очень значительно, если у него нет симптомов, скорее всего, он уже не заразный", - сказала она.По ее словам, "после семи дней, даже если человек выделяет вирусы, скорее всего он уже не заразен все равно".

https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769405606.html

https://ria.ru/20220125/simptom-1769453283.html

https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html

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общество, израиль, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, галина гольцман