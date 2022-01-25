https://ria.ru/20220125/test-1769452506.html

Мурашко рассказал о мерах по повышению охвата тестирования на COVID-19

Мурашко рассказал о мерах по повышению охвата тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022

Мурашко рассказал о мерах по повышению охвата тестирования на COVID-19

С регионами проработаны меры по повышению охвата тестированием на коронавирус, при необходимости лаборатории будут работать круглосуточно, об этом во вторник... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:38

2022-01-25T15:38

2022-01-25T15:45

распространение коронавируса

михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. С регионами проработаны меры по повышению охвата тестированием на коронавирус, при необходимости лаборатории будут работать круглосуточно, об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."С регионами проработаны меры по повышению охватят тестированием, в том числе при необходимости перевод лабораторий на круглосуточный режим работы. Также создание новых мощностей лабораторий велось с прошлого года, где за счет средств федерального бюджета были закуплены дополнительные приборы для проведения тестирования, и в том числе проведение биохимического анализа для тяжелых пациентов", - сказал он.

https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769405606.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии