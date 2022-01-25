https://ria.ru/20220125/test-1769452506.html
Мурашко рассказал о мерах по повышению охвата тестирования на COVID-19
Мурашко рассказал о мерах по повышению охвата тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022
Мурашко рассказал о мерах по повышению охвата тестирования на COVID-19
С регионами проработаны меры по повышению охвата тестированием на коронавирус, при необходимости лаборатории будут работать круглосуточно, об этом во вторник... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:38
2022-01-25T15:38
2022-01-25T15:45
распространение коронавируса
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. С регионами проработаны меры по повышению охвата тестированием на коронавирус, при необходимости лаборатории будут работать круглосуточно, об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."С регионами проработаны меры по повышению охватят тестированием, в том числе при необходимости перевод лабораторий на круглосуточный режим работы. Также создание новых мощностей лабораторий велось с прошлого года, где за счет средств федерального бюджета были закуплены дополнительные приборы для проведения тестирования, и в том числе проведение биохимического анализа для тяжелых пациентов", - сказал он.
https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769405606.html
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михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:38 25.01.2022 (обновлено: 15:45 25.01.2022)
Мурашко рассказал о мерах по повышению охвата тестирования на COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: меры по повышению охвата тестирования на COVID-19 проработаны