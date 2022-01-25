https://ria.ru/20220125/test-1769442411.html

Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться в личный кабинет

Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться в личный кабинет - РИА Новости, 25.01.2022

Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться в личный кабинет

Результаты экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в селах и труднодоступных территориях в ближайшее время будут отображаться в личных кабинетах... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:42

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717978_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_108bfe10cff691eedc8fe3486fb3f687.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Результаты экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в селах и труднодоступных территориях в ближайшее время будут отображаться в личных кабинетах граждан на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас результаты ПЦР-тестов отражаются в личных кабинетах на портале государственных услуг. Для жителей села и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов", - сказал Мишустин во вторник, выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что соответствующее постановление правительства подготовлено.

https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769442535.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мишустин