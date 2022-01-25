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Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться в личный кабинет
Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться в личный кабинет - РИА Новости, 25.01.2022
Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться в личный кабинет
Результаты экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в селах и труднодоступных территориях в ближайшее время будут отображаться в личных кабинетах... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:42
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михаил мишустин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Результаты экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в селах и труднодоступных территориях в ближайшее время будут отображаться в личных кабинетах граждан на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас результаты ПЦР-тестов отражаются в личных кабинетах на портале государственных услуг. Для жителей села и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов", - сказал Мишустин во вторник, выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что соответствующее постановление правительства подготовлено.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мишустин
15:05 25.01.2022 (обновлено: 15:42 25.01.2022)
Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться в личный кабинет
Премьер Мишустин: результат экспресс-теста на COVID-19 будет загружаться в личный кабинет