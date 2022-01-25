Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/temperatury-1769345209.html
Опасность для смартфона и умных часов
Эксперт рассказал об опасных температурах для смартфона и умных часов - РИА Новости, 25.01.2022
Опасность для смартфона и умных часов
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты подвержены воздействию морозов. При какой температуре гаджет может разрядиться и... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T04:09
2022-01-25T04:09
технологии
александр маляревский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты подвержены воздействию морозов. При какой температуре гаджет может разрядиться и выключиться, рассказал в интервью радио Sputnik IT-эксперт, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.Резкие перепады температуры воздуха вредны для любого устройства, отметил он. Если человек постоянно носит с собой, допустим, смартфон, он должен учитывать, что зимой этот девайс может пострадать от холода, а летом – от жары. Маляревский назвал температурный диапазон, "комфортный" для гаджетов.В России зимой бывает холоднее 10 градусов, соответственно, вне помещения смартфон может быстро разрядиться и даже выключиться. Чтобы этого не произошло, не стоит активно использовать устройство на морозе для съемки фото и видео, лучше держать его в кармане, посоветовал Маляревский."На морозе мы иногда снимаем видео и фото на смартфон, что может приводить к переохлаждению гаджета, при этом он начинает быстрее разряжаться. То есть не надо его постоянно держать на воздухе, если холодно. Гаджет следует отогревать в карманах", – считает он.Фитнес-браслеты и умные часы обычно находятся на руке, поэтому не охлаждаются так, как телефоны. При использовании этих устройств зимой никаких особых правил соблюдать не нужно, добавил эксперт."Для смартфона переохлаждение – это актуальный вопрос, для фитнес-браслетов и умных часов – не совсем. Подобные гаджеты постоянно находятся на руке, в тепле", – объяснил Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220120/smartfon-1768649485.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, александр маляревский
04:09 25.01.2022
 

Эксперт рассказал об опасных температурах для смартфона и умных часов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Мужчина со смартфоном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты подвержены воздействию морозов. При какой температуре гаджет может разрядиться и выключиться, рассказал в интервью радио Sputnik IT-эксперт, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.
Резкие перепады температуры воздуха вредны для любого устройства, отметил он. Если человек постоянно носит с собой, допустим, смартфон, он должен учитывать, что зимой этот девайс может пострадать от холода, а летом – от жары. Маляревский назвал температурный диапазон, "комфортный" для гаджетов.
"Если температура воздуха укладывается в диапазон от минус 10 до плюс 30 градусов, и иное отдельно не указано в инструкции, то бояться за свой гаджет не стоит. Тут можно ориентироваться на то, что в большинстве случаев электроника рассчитана на те же условия жизни и деятельности, что и человек", – сказал он.
В России зимой бывает холоднее 10 градусов, соответственно, вне помещения смартфон может быстро разрядиться и даже выключиться. Чтобы этого не произошло, не стоит активно использовать устройство на морозе для съемки фото и видео, лучше держать его в кармане, посоветовал Маляревский.
"На морозе мы иногда снимаем видео и фото на смартфон, что может приводить к переохлаждению гаджета, при этом он начинает быстрее разряжаться. То есть не надо его постоянно держать на воздухе, если холодно. Гаджет следует отогревать в карманах", – считает он.
Фитнес-браслеты и умные часы обычно находятся на руке, поэтому не охлаждаются так, как телефоны. При использовании этих устройств зимой никаких особых правил соблюдать не нужно, добавил эксперт.
"Для смартфона переохлаждение – это актуальный вопрос, для фитнес-браслетов и умных часов – не совсем. Подобные гаджеты постоянно находятся на руке, в тепле", – объяснил Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.
Смартфоны - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 04:15
В Роскачестве назвали явные признаки "смерти" смартфона
 
ТехнологииАлександр Маляревский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование
08:46Посол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и Китая
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирус
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
07:08Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
Лента новостейМолния
"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитованиеПосол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и КитаяВ Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирусВ ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посолПростуженных россиян предложили освободить от работы на три дня