https://ria.ru/20220125/temperatury-1769345209.html

Опасность для смартфона и умных часов

Эксперт рассказал об опасных температурах для смартфона и умных часов - РИА Новости, 25.01.2022

Опасность для смартфона и умных часов

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты подвержены воздействию морозов. При какой температуре гаджет может разрядиться и... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T04:09

2022-01-25T04:09

2022-01-25T04:09

технологии

александр маляревский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты подвержены воздействию морозов. При какой температуре гаджет может разрядиться и выключиться, рассказал в интервью радио Sputnik IT-эксперт, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.Резкие перепады температуры воздуха вредны для любого устройства, отметил он. Если человек постоянно носит с собой, допустим, смартфон, он должен учитывать, что зимой этот девайс может пострадать от холода, а летом – от жары. Маляревский назвал температурный диапазон, "комфортный" для гаджетов.В России зимой бывает холоднее 10 градусов, соответственно, вне помещения смартфон может быстро разрядиться и даже выключиться. Чтобы этого не произошло, не стоит активно использовать устройство на морозе для съемки фото и видео, лучше держать его в кармане, посоветовал Маляревский."На морозе мы иногда снимаем видео и фото на смартфон, что может приводить к переохлаждению гаджета, при этом он начинает быстрее разряжаться. То есть не надо его постоянно держать на воздухе, если холодно. Гаджет следует отогревать в карманах", – считает он.Фитнес-браслеты и умные часы обычно находятся на руке, поэтому не охлаждаются так, как телефоны. При использовании этих устройств зимой никаких особых правил соблюдать не нужно, добавил эксперт."Для смартфона переохлаждение – это актуальный вопрос, для фитнес-браслетов и умных часов – не совсем. Подобные гаджеты постоянно находятся на руке, в тепле", – объяснил Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220120/smartfon-1768649485.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, александр маляревский