https://ria.ru/20220125/temperatury-1769345209.html
Опасность для смартфона и умных часов
Эксперт рассказал об опасных температурах для смартфона и умных часов - РИА Новости, 25.01.2022
Опасность для смартфона и умных часов
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты подвержены воздействию морозов. При какой температуре гаджет может разрядиться и... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T04:09
2022-01-25T04:09
2022-01-25T04:09
технологии
александр маляревский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты подвержены воздействию морозов. При какой температуре гаджет может разрядиться и выключиться, рассказал в интервью радио Sputnik IT-эксперт, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.Резкие перепады температуры воздуха вредны для любого устройства, отметил он. Если человек постоянно носит с собой, допустим, смартфон, он должен учитывать, что зимой этот девайс может пострадать от холода, а летом – от жары. Маляревский назвал температурный диапазон, "комфортный" для гаджетов.В России зимой бывает холоднее 10 градусов, соответственно, вне помещения смартфон может быстро разрядиться и даже выключиться. Чтобы этого не произошло, не стоит активно использовать устройство на морозе для съемки фото и видео, лучше держать его в кармане, посоветовал Маляревский."На морозе мы иногда снимаем видео и фото на смартфон, что может приводить к переохлаждению гаджета, при этом он начинает быстрее разряжаться. То есть не надо его постоянно держать на воздухе, если холодно. Гаджет следует отогревать в карманах", – считает он.Фитнес-браслеты и умные часы обычно находятся на руке, поэтому не охлаждаются так, как телефоны. При использовании этих устройств зимой никаких особых правил соблюдать не нужно, добавил эксперт."Для смартфона переохлаждение – это актуальный вопрос, для фитнес-браслетов и умных часов – не совсем. Подобные гаджеты постоянно находятся на руке, в тепле", – объяснил Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.
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технологии, александр маляревский
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Смартфоны, умные часы и фитнес-браслеты подвержены воздействию морозов. При какой температуре гаджет может разрядиться и выключиться, рассказал
в интервью радио Sputnik IT-эксперт, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.
Резкие перепады температуры воздуха вредны для любого устройства, отметил он. Если человек постоянно носит с собой, допустим, смартфон, он должен учитывать, что зимой этот девайс может пострадать от холода, а летом – от жары. Маляревский назвал температурный диапазон, "комфортный" для гаджетов.
"Если температура воздуха укладывается в диапазон от минус 10 до плюс 30 градусов, и иное отдельно не указано в инструкции, то бояться за свой гаджет не стоит. Тут можно ориентироваться на то, что в большинстве случаев электроника рассчитана на те же условия жизни и деятельности, что и человек", – сказал он.
В России зимой бывает холоднее 10 градусов, соответственно, вне помещения смартфон может быстро разрядиться и даже выключиться. Чтобы этого не произошло, не стоит активно использовать устройство на морозе для съемки фото и видео, лучше держать его в кармане, посоветовал Маляревский.
"На морозе мы иногда снимаем видео и фото на смартфон, что может приводить к переохлаждению гаджета, при этом он начинает быстрее разряжаться. То есть не надо его постоянно держать на воздухе, если холодно. Гаджет следует отогревать в карманах", – считает он.
Фитнес-браслеты и умные часы обычно находятся на руке, поэтому не охлаждаются так, как телефоны. При использовании этих устройств зимой никаких особых правил соблюдать не нужно, добавил эксперт.
"Для смартфона переохлаждение – это актуальный вопрос, для фитнес-браслетов и умных часов – не совсем. Подобные гаджеты постоянно находятся на руке, в тепле", – объяснил Александр Маляревский
в интервью радио Sputnik.