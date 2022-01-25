https://ria.ru/20220125/tekhnika-1769351052.html
Техника российских морпехов и артиллеристов прибыла в Белоруссию
Техника российских морпехов и артиллеристов прибыла в Белоруссию - РИА Новости, 25.01.2022
Техника российских морпехов и артиллеристов прибыла в Белоруссию
Вооружение и военная техника артиллеристов российского Восточного военного округа и морпехов Тихоокеанского флота, задействованных в проверке сил реагирования... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T05:04
2022-01-25T05:04
2022-01-25T05:06
безопасность
белоруссия
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вооружение и военная техника артиллеристов российского Восточного военного округа и морпехов Тихоокеанского флота, задействованных в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Белоруссию, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что после разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы, где проведет инженерное оборудование командных пунктов, полевых лагерей и парков боевых машин.Военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования Союзного государства, предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Белоруссии.Проверка пройдет в два этапа. В ходе первого, до 9 февраля, пройдёт передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на белорусской.В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.
https://ria.ru/20220124/vooruzhenie-1769187879.html
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безопасность, белоруссия, россия
05:04 25.01.2022 (обновлено: 05:06 25.01.2022)
Техника российских морпехов и артиллеристов прибыла в Белоруссию
Техника российских морпехов Тихоокеанского флота и артиллеристов ВВО прибыла в Белоруссию
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Вооружение и военная техника артиллеристов российского Восточного военного округа и морпехов Тихоокеанского флота, задействованных в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Белоруссию, сообщили
в Минобороны России.
"Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы, где проведет инженерное оборудование командных пунктов, полевых лагерей и парков боевых машин.
Военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования Союзного государства, предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Белоруссии
.
Проверка пройдет в два этапа. В ходе первого, до 9 февраля, пройдёт передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на белорусской.
В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".
Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.