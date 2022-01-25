Театру Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение COVID-мер
Московскому театру Олега Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение COVID-мер
© Фото : аккаунт Московский театр п/р О. Табакова в сети facebookНовое здание театра Олега Табакова в Москве
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский театр Олега Табакова могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей за нарушение мер против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
По его словам, в ходе мониторинга в театре Олега Табакова "были выявлены нарушения".
"Администрацией театра не были приняты меры по организации соблюдения антиковидных требований. При входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию, также были нарушены требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания. Выявлены случаи отсутствия масок у посетителей", — прокомментировал Сергей Михайлов.
Главный инспектор добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека сумма может быть увеличена до одного миллиона рублей.
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