https://ria.ru/20220125/teatr-1769370424.html

Театру Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение COVID-мер

Театру Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение COVID-мер - РИА Новости, 25.01.2022

Театру Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение COVID-мер

Московский театр Олега Табакова могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей за нарушение мер против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:33

2022-01-25T10:33

2022-01-25T10:33

культура

олег табаков

сергей михайлов

театры

новости культуры

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский театр Олега Табакова могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей за нарушение мер против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.По его словам, в ходе мониторинга в театре Олега Табакова "были выявлены нарушения". Главный инспектор добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека сумма может быть увеличена до одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20211201/goroziya-1761595663.html

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олег табаков, сергей михайлов, театры, новости культуры, коронавирус в россии