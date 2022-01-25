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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220125/teatr-1769370424.html
Театру Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение COVID-мер
Театру Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение COVID-мер - РИА Новости, 25.01.2022
Театру Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение COVID-мер
Московский театр Олега Табакова могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей за нарушение мер против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:33
2022-01-25T10:33
культура
олег табаков
сергей михайлов
театры
новости культуры
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский театр Олега Табакова могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей за нарушение мер против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.По его словам, в ходе мониторинга в театре Олега Табакова "были выявлены нарушения". Главный инспектор добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека сумма может быть увеличена до одного миллиона рублей.
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олег табаков, сергей михайлов, театры, новости культуры, коронавирус в россии
10:33 25.01.2022
 
Театру Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение COVID-мер

Московскому театру Олега Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение COVID-мер

© Фото : аккаунт Московский театр п/р О. Табакова в сети facebookНовое здание театра Олега Табакова в Москве
Новое здание театра Олега Табакова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : аккаунт Московский театр п/р О. Табакова в сети facebook
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский театр Олега Табакова могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей за нарушение мер против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
По его словам, в ходе мониторинга в театре Олега Табакова "были выявлены нарушения".
"Администрацией театра не были приняты меры по организации соблюдения антиковидных требований. При входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию, также были нарушены требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания. Выявлены случаи отсутствия масок у посетителей", — прокомментировал Сергей Михайлов.
Главный инспектор добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека сумма может быть увеличена до одного миллиона рублей.
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КультураОлег ТабаковСергей МихайловТеатрыНовости культурыКоронавирус в России
 
 
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