https://ria.ru/20220125/tashkent-1769371852.html
В Ташкенте приостановлена работа метро
В Ташкенте приостановлена работа метро - РИА Новости, 25.01.2022
В Ташкенте приостановлена работа метро
Работа метрополитена приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:21
2022-01-25T10:21
2022-01-25T12:16
в мире
узбекистан
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769380672_0:818:1961:1921_1920x0_80_0_0_5f84751b20a47176c259cff57d811f4e.jpg
ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Работа метрополитена приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана, сообщает во вторник пресс-служба метрополитена.Ранее министерство энергетики Узбекистана сообщило, что в 9.00 мск во многих регионах страны произошло отключение электроэнергии, причины выясняются."В связи с отключением электроэнергии во всех районах Ташкента временно приостановлено движение метро по всем направлениям Ташкентского метрополитена", - говорится в сообщении в Telegram-канале метрополитена.
https://ria.ru/20220125/bishkek-1769370903.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769380672_0:491:1961:1961_1920x0_80_0_0_c96c597f63d71f0eecb67b2ee8dabf35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, ташкент
10:21 25.01.2022 (обновлено: 12:16 25.01.2022)
В Ташкенте приостановлена работа метро
Из-за отключения электроэнергии в Ташкенте приостановлена работа метро