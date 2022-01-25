https://ria.ru/20220125/tashkent-1769371852.html

В Ташкенте приостановлена работа метро

В Ташкенте приостановлена работа метро - РИА Новости, 25.01.2022

В Ташкенте приостановлена работа метро

Работа метрополитена приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:21

2022-01-25T10:21

2022-01-25T12:16

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Работа метрополитена приостановлена в Ташкенте из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана, сообщает во вторник пресс-служба метрополитена.Ранее министерство энергетики Узбекистана сообщило, что в 9.00 мск во многих регионах страны произошло отключение электроэнергии, причины выясняются."В связи с отключением электроэнергии во всех районах Ташкента временно приостановлено движение метро по всем направлениям Ташкентского метрополитена", - говорится в сообщении в Telegram-канале метрополитена.

https://ria.ru/20220125/bishkek-1769370903.html

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в мире, узбекистан, ташкент