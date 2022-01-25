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В ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танковые соединения
В ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танковые соединения - РИА Новости, 25.01.2022
В ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танковые соединения
Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:01
2022-01-25T03:01
2022-01-25T03:07
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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко также сообщил, что Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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РИА Новости
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
03:01 25.01.2022 (обновлено: 03:07 25.01.2022)
В ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танковые соединения
В ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танки для формирования ударных групп
ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
"Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений", - сказал он.
Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко также сообщил, что Киев стягивает к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию.
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров
, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России
. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.