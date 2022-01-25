https://ria.ru/20220125/tanki-1769341851.html

В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков

В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков - РИА Новости, 25.01.2022

В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков

В палате представителей США на фоне эскалации вокруг Украины призвали Пентагон ускорить передачу Польше 250 танков. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T00:15

2022-01-25T00:15

2022-01-25T00:37

в мире

сша

польша

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. В палате представителей США на фоне эскалации вокруг Украины призвали Пентагон ускорить передачу Польше 250 танков.Как говорится в обнародованном письме министру обороны США Ллойду Остину от троих республиканцев из оборонного комитета палаты, законодатели обеспокоены ситуацией вокруг Украины.Там отмечается, что согласно бюджету Пентагона на 2022 год Польше планировалась передача не менее 250 танков M1A2 Abrams."Ускоренное обеспечение этими возможностями особенно во время наращивания Россией военной группировки вокруг Украины пошлет важный сигнал и НАТО, и Кремлю", - пишут авторы обращения.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/voenpomosch-1769303686.html

сша

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в мире, сша, польша