https://ria.ru/20220125/stychki-1769518617.html
В Киеве пострадали 18 правоохранителей из-за стычек у здания Рады
В Киеве пострадали 18 правоохранителей из-за стычек у здания Рады - РИА Новости, 25.01.2022
В Киеве пострадали 18 правоохранителей из-за стычек у здания Рады
Восемнадцать правоохранителей и трое участников митинга предпринимателей пострадали в ходе столкновений у здания Верховной рады Украины во вторник, сообщается... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:29
2022-01-25T21:29
2022-01-25T22:06
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верховная рада украины
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Восемнадцать правоохранителей и трое участников митинга предпринимателей пострадали в ходе столкновений у здания Верховной рады Украины во вторник, сообщается на сайте нацполиции страны."Во время мероприятия между митингующими и правоохранителями возникли стычки из-за того, что активные участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать границу полицейских на охраняемую территорию ВРУ и устроили толкотню. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои действия митингующие не реагировали, чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их. Восемнадцать полицейских и три участника акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Участников, которые сопротивлялись законным требованиям правоохранителей и совершали противоправные действия, доставили в Печерское управление полиции", - говорится в сообщении.В полиции уточнили, что после столкновений возбуждены два уголовных дела: "по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство и по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".Санкция статей предусматривает 7 лет лишения свободы и 5 лет лишения свободы соответственно. Следственные действия продолжаются.
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769519058.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины
21:29 25.01.2022 (обновлено: 22:06 25.01.2022)
В Киеве пострадали 18 правоохранителей из-за стычек у здания Рады
В Киеве пострадали 18 правоохранителей и твое участников акции из-за стычек у здания Рады