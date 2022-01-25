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Руденя: тверским студентам создадут условия для реализации их потенциала
Руденя: тверским студентам создадут условия для реализации их потенциала - РИА Новости, 25.01.2022
Руденя: тверским студентам создадут условия для реализации их потенциала
Власти Тверской области создадут студентам Верхневолжья условия для реализации их потенциала в родном регионе, сообщил во вторник губернатор Игорь Руденя во... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:02
2022-01-25T18:02
2022-01-25T19:35
тверская область
общество
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игорь руденя
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ТВЕРЬ. 25 янв – РИА Новости. Власти Тверской области создадут студентам Верхневолжья условия для реализации их потенциала в родном регионе, сообщил во вторник губернатор Игорь Руденя во время встречи с со студенческим активом областных высших учебных заведений.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе встречи речь шла о закреплении медицинских кадров на территории Верхневолжья, включая мотивацию молодых врачей и предоставление им достойных условий труда.По его словам, Верхневолжье заинтересовано в том, чтобы молодые люди могли реализовать свой профессиональный, научный и творческий потенциал на тверской земле, создавать здесь свои семьи и растить детей. Студенты Тверского государственного технического университета могут быть востребованы на предприятиях коммунального комплекса региона, на предприятиях дорожной отрасли.Для закрепления молодёжи в регионе создаются новые рабочие места, молодым семьям оказывается поддержка, в том числе по улучшению жилищных условий – предоставляются выплаты на частичное погашение ипотеки.Глава региона поздравил представителей молодого поколения с Днём российского студенчества.
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общество, тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ. 25 янв – РИА Новости.
Власти Тверской области
создадут студентам Верхневолжья условия для реализации их потенциала в родном регионе, сообщил во вторник губернатор Игорь Руденя
во время встречи с со студенческим активом областных высших учебных заведений.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе встречи речь шла о закреплении медицинских кадров на территории Верхневолжья, включая мотивацию молодых врачей и предоставление им достойных условий труда.
"Планируется предоставлять гранты выпускникам-медикам, которые свяжут свою судьбу с тверским здравоохранением. Также ведётся работа по модернизации всей сферы, в том числе строятся новые медицинские учреждения, закупается современное оборудование", - сказал на встрече Руденя.
По его словам, Верхневолжье заинтересовано в том, чтобы молодые люди могли реализовать свой профессиональный, научный и творческий потенциал на тверской земле, создавать здесь свои семьи и растить детей. Студенты Тверского государственного технического университета могут быть востребованы на предприятиях коммунального комплекса региона, на предприятиях дорожной отрасли.
Для закрепления молодёжи в регионе создаются новые рабочие места, молодым семьям оказывается поддержка, в том числе по улучшению жилищных условий – предоставляются выплаты на частичное погашение ипотеки.
Глава региона поздравил представителей молодого поколения с Днём российского студенчества.