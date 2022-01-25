https://ria.ru/20220125/strelby-1769365151.html

Танковые подразделения ЮВО начали стрельбы на полигоне в Крыму

Танковые подразделения ЮВО начали стрельбы на полигоне в Крыму - РИА Новости, 25.01.2022

Танковые подразделения ЮВО начали стрельбы на полигоне в Крыму

Учебные стрельбы проводят экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного на полигоне "Ангарский" в Крыму, сообщил... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:34

2022-01-25T09:34

2022-01-25T09:34

безопасность

т-72б3

республика крым

южный военный округ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Учебные стрельбы проводят экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного на полигоне "Ангарский" в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота."Стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны. Танкисты выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересеченной местности в ходе проведения условного встречного боя", - говорится в сообщении.Учения проводятся на полигоне Ангарский в Крыму. Танкисты отрабатывают тактику действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях, а также учебную стрельбу по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника, сообщили в ЧФ.

https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769360131.html

республика крым

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безопасность, т-72б3, республика крым, южный военный округ