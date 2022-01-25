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Танковые подразделения ЮВО начали стрельбы на полигоне в Крыму
Танковые подразделения ЮВО начали стрельбы на полигоне в Крыму - РИА Новости, 25.01.2022
Танковые подразделения ЮВО начали стрельбы на полигоне в Крыму
Учебные стрельбы проводят экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного на полигоне "Ангарский" в Крыму, сообщил... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:34
2022-01-25T09:34
безопасность
т-72б3
республика крым
южный военный округ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Учебные стрельбы проводят экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного на полигоне "Ангарский" в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота."Стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны. Танкисты выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересеченной местности в ходе проведения условного встречного боя", - говорится в сообщении.Учения проводятся на полигоне Ангарский в Крыму. Танкисты отрабатывают тактику действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях, а также учебную стрельбу по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника, сообщили в ЧФ.
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безопасность, т-72б3, республика крым, южный военный округ
09:34 25.01.2022
 
Танковые подразделения ЮВО начали стрельбы на полигоне в Крыму

Танковые подразделения армейского корпуса ЮВО начали стрельбы на полигоне в Крыму

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВоеннослужащие загружают боеприпасы для стрельбы
Военнослужащие загружают боеприпасы для стрельбы - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Военнослужащие загружают боеприпасы для стрельбы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Учебные стрельбы проводят экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного на полигоне "Ангарский" в Крыму, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
"Стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны. Танкисты выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересеченной местности в ходе проведения условного встречного боя", - говорится в сообщении.
Учения проводятся на полигоне Ангарский в Крыму. Танкисты отрабатывают тактику действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях, а также учебную стрельбу по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника, сообщили в ЧФ.
Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
08:51
На Сахалине и Курилах началась проверка боевой готовности войск
 
БезопасностьТ-72Б3Республика КрымЮжный военный округ
 
 
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