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Инкассатор открыл стрельбу из автомата в центре Киева
Инкассатор открыл стрельбу из автомата в центре Киева - РИА Новости, 25.01.2022
Инкассатор открыл стрельбу из автомата в центре Киева
Неподалеку от здания Службы безопасности Украины представитель инкассаторской службы открыл стрельбу из автомата Калашникова, передает агентство УНН со ссылкой... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:38
2022-01-25T18:38
2022-01-25T18:38
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Неподалеку от здания Службы безопасности Украины представитель инкассаторской службы открыл стрельбу из автомата Калашникова, передает агентство УНН со ссылкой на информированный источник."Представители ОО "Украинский флаг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют, расположенный по улице Владимирская, 23-а. После этого, к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, которые, вероятно, расценили действия активистов как нападение. Из авто инкассаторов вышел работник инкассаторской службы и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в воздух. По нашей информации, никто не пострадал. На место происшествия прибыли правоохранители", - пишет агентство УНН.В то же время, СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео инцидента, на которых видно словесную перепалку между двумя группами людей, один из участников держит в руках автомат и совершает несколько выстрелов в воздух.
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в мире, украина, киев
Инкассатор открыл стрельбу из автомата в центре Киева
Инкассатор открыл огонь из автомата Калашникова в центре Киева
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Неподалеку от здания Службы безопасности Украины представитель инкассаторской службы открыл стрельбу из автомата Калашникова, передает агентство УНН со ссылкой на информированный источник.
"Представители ОО "Украинский флаг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют, расположенный по улице Владимирская, 23-а. После этого, к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, которые, вероятно, расценили действия активистов как нападение. Из авто инкассаторов вышел работник инкассаторской службы и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в воздух. По нашей информации, никто не пострадал. На место происшествия прибыли правоохранители", - пишет агентство УНН.
В то же время, СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео инцидента, на которых видно словесную перепалку между двумя группами людей, один из участников держит в руках автомат и совершает несколько выстрелов в воздух.