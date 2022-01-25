https://ria.ru/20220125/stambul-1769467805.html
Рейсы "Аэрофлота" между Стамбулом и Москвой задержаны из-за снегопада
Рейсы "Аэрофлота" между Стамбулом и Москвой задержаны из-за снегопада - РИА Новости, 25.01.2022
Рейсы "Аэрофлота" между Стамбулом и Москвой задержаны из-за снегопада
Рейсы российской авиакомпании "Аэрофлот" между Стамбулом и Москвой задержаны из-за сильного снегопада в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:55
2022-01-25T16:55
2022-01-25T18:09
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Рейсы российской авиакомпании "Аэрофлот" между Стамбулом и Москвой задержаны из-за сильного снегопада в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."На фоне экстремальных метеоусловий международный аэропорт Стамбула (IST) закрыт. В связи с этим рейсы "Аэрофлота" SU2130/2131 и SU2138/2139 Москва – Стамбул – Москва задержаны до улучшения обстановки в аэропорту", – говорится в релизе.В пресс-службе отметили, что ситуация форс-мажорная, из-за сильного снегопада транспортное сообщение с аэропортом заблокировано, здание не могут покинуть ни пассажиры, ни персонал. "Пассажиры "Аэрофлота" обеспечены напитками и питанием и будут своевременно проинформированы о возможности вылета или размещения в гостинице", – отметили в пресс-службе.Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.
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стамбул, турция, москва, аэрофлот, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты
16:55 25.01.2022 (обновлено: 18:09 25.01.2022)
Рейсы "Аэрофлота" между Стамбулом и Москвой задержаны из-за снегопада
Рейсы "Аэрофлота" между Стамбулом и Москвой задержаны из-за снегопада в Турции
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Рейсы российской авиакомпании "Аэрофлот" между Стамбулом и Москвой задержаны из-за сильного снегопада в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"На фоне экстремальных метеоусловий международный аэропорт Стамбула (IST) закрыт. В связи с этим рейсы "Аэрофлота" SU2130/2131 и SU2138/2139 Москва – Стамбул – Москва задержаны до улучшения обстановки в аэропорту", – говорится в релизе.
В пресс-службе отметили, что ситуация форс-мажорная, из-за сильного снегопада транспортное сообщение с аэропортом заблокировано, здание не могут покинуть ни пассажиры, ни персонал.
"Пассажиры "Аэрофлота" обеспечены напитками и питанием и будут своевременно проинформированы о возможности вылета или размещения в гостинице", – отметили в пресс-службе.
Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.