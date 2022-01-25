https://ria.ru/20220125/stambul-1769426573.html
Россияне, направляющиеся на Шри-Ланку и в Египет, остаются в Стамбуле
Россияне, направляющиеся на Шри-Ланку и в Египет, остаются в Стамбуле - РИА Новости, 25.01.2022
Россияне, направляющиеся на Шри-Ланку и в Египет, остаются в Стамбуле
Россияне, направляющиеся транзитом на Шри-Ланку и в Египет, застряли в Стамбуле из-за снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Интурист". РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:19
2022-01-25T15:19
2022-01-25T15:19
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россияне, направляющиеся транзитом на Шри-Ланку и в Египет, застряли в Стамбуле из-за снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Интурист"."Наши туристы уже больше 11 часов сидят в аэропорту Стамбула и не могут вылететь домой. Помимо них у нас еще застряли те, кто должен лететь на стыковочных рейсах на Шри-Ланку и на курорты Египта", — рассказали сотрудники туроператора."Мы связываемся с принимающими компаниями и согласовываем перенос дат трансферов и дат заездов, как только поступает информация о времени вылета тех или иных рейсов", — добавили в туроператоре.Стамбульский аэропорт, приостановивший свою работу, снова открылся полетом в Каракас, говорится в заявлении представителей воздушной гавани в Twitter. Однако ситуация по-прежнему остается напряженной.
https://ria.ru/20220125/stambul-1769416174.html
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Россияне, направляющиеся на Шри-Ланку и в Египет, остаются в Стамбуле
Российские туристы, направляющиеся транзитом на Шри-Ланку и в Египет, застряли в Стамбуле