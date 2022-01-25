https://ria.ru/20220125/stambul-1769393966.html

В АТОР назвали число россиян, отдыхающих в Стамбуле

В АТОР назвали число россиян, отдыхающих в Стамбуле - РИА Новости, 25.01.2022

В АТОР назвали число россиян, отдыхающих в Стамбуле

Около 2 тысяч организованных и 5 тысяч самостоятельных туристов из России, по предварительной оценке, на данный момент находятся на отдыхе в Стамбуле,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:53

2022-01-25T11:53

2022-01-25T12:28

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майя ломидзе

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 2 тысяч организованных и 5 тысяч самостоятельных туристов из России, по предварительной оценке, на данный момент находятся на отдыхе в Стамбуле, туроператоры и авиакомпании занимаются вопросами продления их пребывания в отелях до открытия рейсов, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Все рейсы в аэропорту Стамбула были приостановлены еще в понедельник из-за сильного снегопада."По предварительной оценке, в Стамбуле находится около 2 тысяч организованных российских туристов. По мнению турецких принимающих компаний, самостоятельных туристов в Стамбуле примерно в 2,5 раза больше - около 4-5 тысяч человек", - указала Ломидзе."Туроператоры и авиакомпании занимаются вопросами продления пребывания своих клиентов в отелях до открытия рейсов", - добавила она.Ожидается, что стамбульский аэропорт, прекративший принимать рейсы из-за снегопада, возобновит работу во вторник после 13.00 мск, сообщил гендиректор "Турецких авиалиний" Билал Экши. "Авиакомпании расселяют своих пассажиров по отелям", - указала глава АТОР.По ее данным, из Стамбула в Россию на сегодняшний день отменено, как минимум, шесть рейсов: два в Москву, по одному в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.Непогода пришла и на юг Турции. В центре курортной Антальи впервые за 29 лет выпал снег. В этой связи в "Интуристе" поспешили успокоить, что зимой туроператоры предлагают путешественникам размещение только в тех отелях, где есть зимняя концепция, которая предполагает теплые номера.

https://ria.ru/20220117/stambul-1767797165.html

https://ria.ru/20211214/stambul-1763609898.html

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в мире, стамбул, турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе