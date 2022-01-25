17:14 25.01.2022 (обновлено: 18:38 25.01.2022)
США проработают альтернативные источники поставок энергоносителей в ЕС
США разрабатывают план по газовой диверсификации поставок в случае давления России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
Он добавил, что объемы, наиболее уязвимые к возможному военному конфликту, сравнительно невелики, поскольку, по словам чиновника, Россия и так сократила вдвое прокачку газа через украинскую территорию.
"Мы взаимодействуем с нашими европейскими союзниками для планирования мер реагирования, в том числе обсуждаем с ними, как применять имеющиеся резервы энергоносителей, которые, очевидно, находятся на низком уровне в этом году из-за сокращения российских поставок в последние несколько месяцев. Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объемы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира - от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы. "Мы ожидаем, что альтернативные поставки покроют значительную часть потенциального дефицита", - сказал чиновник.
По его словам, США считают "менее вероятным" сценарий прекращения поставок российских энергоносителей по другим европейским маршрутам, но готовятся и к нему.