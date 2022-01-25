https://ria.ru/20220125/ssha-1769473878.html

США проработают альтернативные источники поставок энергоносителей в ЕС

США проработают альтернативные источники поставок энергоносителей в ЕС - РИА Новости, 25.01.2022

США проработают альтернативные источники поставок энергоносителей в ЕС

США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:14

2022-01-25T17:14

2022-01-25T18:38

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием, сказал журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Он добавил, что объемы, наиболее уязвимые к возможному военному конфликту, сравнительно невелики, поскольку, по словам чиновника, Россия и так сократила вдвое прокачку газа через украинскую территорию."Мы взаимодействуем с нашими европейскими союзниками для планирования мер реагирования, в том числе обсуждаем с ними, как применять имеющиеся резервы энергоносителей, которые, очевидно, находятся на низком уровне в этом году из-за сокращения российских поставок в последние несколько месяцев. Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объемы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира - от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы. "Мы ожидаем, что альтернативные поставки покроют значительную часть потенциального дефицита", - сказал чиновник.По его словам, США считают "менее вероятным" сценарий прекращения поставок российских энергоносителей по другим европейским маршрутам, но готовятся и к нему.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/sanktsii-1769477733.html

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в мире, сша, европа, россия, азия