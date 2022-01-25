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Минздрав Аргентины представит в ВОЗ данные по "Спутнику V"
Минздрав Аргентины представит в ВОЗ данные по "Спутнику V" - РИА Новости, 25.01.2022
Минздрав Аргентины представит в ВОЗ данные по "Спутнику V"
Минздрав Аргентины представит во Всемирную организацию здравоохранения исследования по эффективности "Спутника", чтобы способствовать одобрению вакцины,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:22
2022-01-25T17:33
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв – РИА Новости. Минздрав Аргентины представит во Всемирную организацию здравоохранения исследования по эффективности "Спутника", чтобы способствовать одобрению вакцины, сообщила глава министерства Карла Виссотти."У нас была двусторонняя встреча с главой ВОЗ, где мы, как и на других встречах, актуализировали ситуацию. ВОЗ и Россия хотят продвинуться в вопросе одобрения для экстренного применения и включения в список одобренных вакцин "Спутника V" и Cansino. Это длительный процесс, который требует предоставления документации и визитов", - сказала она в интервью радио La Red."Нам сказали, что то, что касается вакцины Cansino, то уже совершена поездка на заводы и ситуация оценивается, у них было намерение принять решение в течение будущих недель. Что касается "Спутника V", то они были в ожидании получения в последней документации, чтобы оценить ее и посетить (заводы)", - добавила министр.Она также сообщила, что ВОЗ попросила Аргентину поделиться всей информацией, которая у нее есть, об эффективности "Спутника V" и Cansino, а также по применению вакцины Sinopharm для детей."Техническая группа ВОЗ нуждается в информации из реальной жизни об эффективности, что будет важным для принятия принятия решения (по вакцинам). Мы направим как можно скорее эту информацию, чтобы это стало частью решения (ВОЗ по вакцинам)", - сказала Виссотти.Ученые Аргентины, страны, которая получила "Спутник V" одной из первых, проводят большое число исследований по эффективности вакцины.
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в мире, аргентина, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", воз, россия
17:22 25.01.2022 (обновлено: 17:33 25.01.2022)
 
Минздрав Аргентины представит в ВОЗ данные по "Спутнику V"

Минздрав Аргентины представит в ВОЗ данные по исследованию эффективности "Спутника V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв – РИА Новости. Минздрав Аргентины представит во Всемирную организацию здравоохранения исследования по эффективности "Спутника", чтобы способствовать одобрению вакцины, сообщила глава министерства Карла Виссотти.
"У нас была двусторонняя встреча с главой ВОЗ, где мы, как и на других встречах, актуализировали ситуацию. ВОЗ и Россия хотят продвинуться в вопросе одобрения для экстренного применения и включения в список одобренных вакцин "Спутника V" и Cansino. Это длительный процесс, который требует предоставления документации и визитов", - сказала она в интервью радио La Red.
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"Нам сказали, что то, что касается вакцины Cansino, то уже совершена поездка на заводы и ситуация оценивается, у них было намерение принять решение в течение будущих недель. Что касается "Спутника V", то они были в ожидании получения в последней документации, чтобы оценить ее и посетить (заводы)", - добавила министр.
Она также сообщила, что ВОЗ попросила Аргентину поделиться всей информацией, которая у нее есть, об эффективности "Спутника V" и Cansino, а также по применению вакцины Sinopharm для детей.
"Техническая группа ВОЗ нуждается в информации из реальной жизни об эффективности, что будет важным для принятия принятия решения (по вакцинам). Мы направим как можно скорее эту информацию, чтобы это стало частью решения (ВОЗ по вакцинам)", - сказала Виссотти.
Ученые Аргентины, страны, которая получила "Спутник V" одной из первых, проводят большое число исследований по эффективности вакцины.
 
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