https://ria.ru/20220125/sputnik-1769475504.html

Минздрав Аргентины представит в ВОЗ данные по "Спутнику V"

Минздрав Аргентины представит в ВОЗ данные по "Спутнику V" - РИА Новости, 25.01.2022

Минздрав Аргентины представит в ВОЗ данные по "Спутнику V"

Минздрав Аргентины представит во Всемирную организацию здравоохранения исследования по эффективности "Спутника", чтобы способствовать одобрению вакцины,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:22

2022-01-25T17:22

2022-01-25T17:33

распространение коронавируса

в мире

аргентина

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв – РИА Новости. Минздрав Аргентины представит во Всемирную организацию здравоохранения исследования по эффективности "Спутника", чтобы способствовать одобрению вакцины, сообщила глава министерства Карла Виссотти."У нас была двусторонняя встреча с главой ВОЗ, где мы, как и на других встречах, актуализировали ситуацию. ВОЗ и Россия хотят продвинуться в вопросе одобрения для экстренного применения и включения в список одобренных вакцин "Спутника V" и Cansino. Это длительный процесс, который требует предоставления документации и визитов", - сказала она в интервью радио La Red."Нам сказали, что то, что касается вакцины Cansino, то уже совершена поездка на заводы и ситуация оценивается, у них было намерение принять решение в течение будущих недель. Что касается "Спутника V", то они были в ожидании получения в последней документации, чтобы оценить ее и посетить (заводы)", - добавила министр.Она также сообщила, что ВОЗ попросила Аргентину поделиться всей информацией, которая у нее есть, об эффективности "Спутника V" и Cansino, а также по применению вакцины Sinopharm для детей."Техническая группа ВОЗ нуждается в информации из реальной жизни об эффективности, что будет важным для принятия принятия решения (по вакцинам). Мы направим как можно скорее эту информацию, чтобы это стало частью решения (ВОЗ по вакцинам)", - сказала Виссотти.Ученые Аргентины, страны, которая получила "Спутник V" одной из первых, проводят большое число исследований по эффективности вакцины.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

аргентина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", воз, россия