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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/sputnik-1769426294.html
Липецкая область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Липецкая область получила первую партию вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 25.01.2022
Липецкая область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Первая партия предназначенной для подростков вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Липецкую область, всего регион ожидает получить около 5 тысяч доз,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:06
2022-01-25T14:06
распространение коронавируса
общество
липецкая область
здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Первая партия предназначенной для подростков вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Липецкую область, всего регион ожидает получить около 5 тысяч доз, сообщила обладминистрация."Липецкая область получила первую партию препарата "Спутник-М" для иммунизации детей от коронавируса. Поступило 720 комплектов вакцины, всего ожидается около 5 тысяч доз", - говорится в сообщении.По данным обладминистрации, в ближайшее время "Спутник-М" поступит в детские поликлиники Липецка, Ельца, а также Липецкого, Данковского, Грязинского, Усманского районов.В Липецкой области, по состоянию на 25 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 721,4 тысячи человек. Завершили вакцинацию 701,2 тысячи.Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
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общество, липецкая область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник м"
14:06 25.01.2022
 
Липецкая область получила первую партию вакцины "Спутник М"

Липецкая область получила первую партию вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 янв - РИА Новости. Первая партия предназначенной для подростков вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Липецкую область, всего регион ожидает получить около 5 тысяч доз, сообщила обладминистрация.
"Липецкая область получила первую партию препарата "Спутник-М" для иммунизации детей от коронавируса. Поступило 720 комплектов вакцины, всего ожидается около 5 тысяч доз", - говорится в сообщении.
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
29 декабря 2021, 12:40Инфографика
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
Инфографика
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По данным обладминистрации, в ближайшее время "Спутник-М" поступит в детские поликлиники Липецка, Ельца, а также Липецкого, Данковского, Грязинского, Усманского районов.
В Липецкой области, по состоянию на 25 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 721,4 тысячи человек. Завершили вакцинацию 701,2 тысячи.
Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
 
Распространение коронавирусаОбществоЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник М"
 
 
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