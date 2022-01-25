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Кировская область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Кировская область получила первую партию вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 25.01.2022
Кировская область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Кировскую область, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:52
2022-01-25T12:52
2022-01-25T12:52
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Кировскую область, сообщает пресс-служба правительства региона."В Кировской области стартовала прививочная кампания от коронавируса среди подростков. В минувшие выходные в регион поступило более 700 доз вакцины "Спутник М", предназначенной для подростков 12-17 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на прививку уже записались 640 человек. "Вакцинация будет организована в медицинских кабинетах образовательных учреждений. Прививку сделают только в том случае, если подросток не имеет признаков респираторной инфекции и не был в контакте с коронавирусным больным", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, по данным минздрава региона, для вакцинации взрослых на текущей неделе ожидается дополнительная поставка вакцины "Спутник Лайт" в количестве более 25 тысяч доз.
кировская область
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Кировская область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Кировская область получила первую партию вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"