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Кировская область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Кировская область получила первую партию вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 25.01.2022
Кировская область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Кировскую область, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:52
2022-01-25T12:52
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кировская область
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Кировскую область, сообщает пресс-служба правительства региона."В Кировской области стартовала прививочная кампания от коронавируса среди подростков. В минувшие выходные в регион поступило более 700 доз вакцины "Спутник М", предназначенной для подростков 12-17 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на прививку уже записались 640 человек. "Вакцинация будет организована в медицинских кабинетах образовательных учреждений. Прививку сделают только в том случае, если подросток не имеет признаков респираторной инфекции и не был в контакте с коронавирусным больным", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, по данным минздрава региона, для вакцинации взрослых на текущей неделе ожидается дополнительная поставка вакцины "Спутник Лайт" в количестве более 25 тысяч доз.
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общество, кировская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник м"
12:52 25.01.2022
 
Кировская область получила первую партию вакцины "Спутник М"

Кировская область получила первую партию вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
Упаковки с вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Упаковки с вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Кировскую область, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кировской области стартовала прививочная кампания от коронавируса среди подростков. В минувшие выходные в регион поступило более 700 доз вакцины "Спутник М", предназначенной для подростков 12-17 лет", - говорится в сообщении.
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
29 декабря 2021, 12:40Инфографика
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
Инфографика
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Отмечается, что на прививку уже записались 640 человек. "Вакцинация будет организована в медицинских кабинетах образовательных учреждений. Прививку сделают только в том случае, если подросток не имеет признаков респираторной инфекции и не был в контакте с коронавирусным больным", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, по данным минздрава региона, для вакцинации взрослых на текущей неделе ожидается дополнительная поставка вакцины "Спутник Лайт" в количестве более 25 тысяч доз.
 
Распространение коронавирусаОбществоКировская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник М"
 
 
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