https://ria.ru/20220125/sputnik-1769370548.html
В Коми поступила первая партия вакцины "Спутник М"
В Коми поступила первая партия вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 25.01.2022
В Коми поступила первая партия вакцины "Спутник М"
Первая партия вакцины от коронавируса для подростков поступила в Коми, сообщает республиканское министерство здравоохранения. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:14
2022-01-25T10:14
2022-01-25T10:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков поступила в Коми, сообщает республиканское министерство здравоохранения."В Республику Коми поступила первая партия вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М". В регион завезли 480 доз. В ближайшее время препарат будет распределен и направлен в города и районы", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Отмечается, что ранее в республике начался сбор согласий родителей на прививку подростков от COVID-19. После получения согласия вакцинация будет проводиться в медицинских пунктах школ, колледжей и в детских поликлиниках. Перед прививкой каждого подростка осмотрит педиатр.Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
https://ria.ru/20220124/sputnik-1769279659.html
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В Коми поступила первая партия вакцины "Спутник М"
В Коми поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М"