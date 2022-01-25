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Госдума предложила создать механизм жесткого контроля за метиловым спиртом
Госдума предложила создать механизм жесткого контроля за метиловым спиртом - РИА Новости, 25.01.2022
Госдума предложила создать механизм жесткого контроля за метиловым спиртом
Государственная дума предлагает Генпрокуратуре РФ разработать механизм жесткого контроля за оборотом метилового спирта в России, заявил на пленарном заседании... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:51
2022-01-25T16:51
2022-01-25T17:07
общество
генеральная прокуратура рф
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Государственная дума предлагает Генпрокуратуре РФ разработать механизм жесткого контроля за оборотом метилового спирта в России, заявил на пленарном заседании парламента во вторник глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Соответствующий проект постановления приняли в Госдуме на пленарном заседании во вторник."Оборот метилового спирта предлагается взять под жесткий контроль", - сказал Пискарев.По его словам, также Генпрокуратуре РФ предлагается усилить защиту прав предпринимателей: это и своевременное получение всех видов государственной поддержки, в том числе из-за ограничений в связи с пандемией, и возврат всех долгов по муниципальным и государственным контрактам, а также законность деятельности контрольных органов.
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общество, генеральная прокуратура рф, госдума рф, василий пискарев, россия
16:51 25.01.2022 (обновлено: 17:07 25.01.2022)
Госдума предложила создать механизм жесткого контроля за метиловым спиртом
Госдума предложила Генпрокуратуре создать механизм жесткого контроля за метиловым спиртом