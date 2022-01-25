https://ria.ru/20220125/spirt-1769469060.html

Госдума предложила создать механизм жесткого контроля за метиловым спиртом

Госдума предложила создать механизм жесткого контроля за метиловым спиртом - РИА Новости, 25.01.2022

Госдума предложила создать механизм жесткого контроля за метиловым спиртом

Государственная дума предлагает Генпрокуратуре РФ разработать механизм жесткого контроля за оборотом метилового спирта в России, заявил на пленарном заседании... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:51

2022-01-25T16:51

2022-01-25T17:07

общество

генеральная прокуратура рф

госдума рф

василий пискарев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Государственная дума предлагает Генпрокуратуре РФ разработать механизм жесткого контроля за оборотом метилового спирта в России, заявил на пленарном заседании парламента во вторник глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.Соответствующий проект постановления приняли в Госдуме на пленарном заседании во вторник."Оборот метилового спирта предлагается взять под жесткий контроль", - сказал Пискарев.По его словам, также Генпрокуратуре РФ предлагается усилить защиту прав предпринимателей: это и своевременное получение всех видов государственной поддержки, в том числе из-за ограничений в связи с пандемией, и возврат всех долгов по муниципальным и государственным контрактам, а также законность деятельности контрольных органов.

https://ria.ru/20210731/arest-1743808744.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, генеральная прокуратура рф, госдума рф, василий пискарев, россия