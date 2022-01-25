https://ria.ru/20220125/soyuzmoloko-1769359741.html

"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование

"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование - РИА Новости, 25.01.2022

"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование

Молочная отрасль среди других мер господдержки нуждается в увеличении лимитов субсидий на льготное кредитование, снижении административных барьеров и поэтапном... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T08:46

2022-01-25T08:46

2022-01-25T09:16

экономика

госдума рф

союзмолоко

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Молочная отрасль среди других мер господдержки нуждается в увеличении лимитов субсидий на льготное кредитование, снижении административных барьеров и поэтапном внедрении норматив расширенной ответственности производителей, говорится в сообщении Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") со ссылкой на его гендиректора Артема Белова.Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник по итогам совещания по ситуации в молочной отрасли поручила проработать вопросы дополнительных мер поддержки, а также компенсации затрат на приобретение кормов, чтобы не допустить роста цен на молочную продукцию. В совещании принимали участие представители профильных министерств и ведомств, а также представители профильных объединений и компаний."Союзмолоко" считает необходимым увеличить лимиты на льготное кредитование, сохранить субсидии на корма, которые были выданы производителям в этом году и стали эффективным инструментом сдерживания роста цены на сырье", - говорится в сообщении. В свою очередь, поддержать сектор также может снижение административных барьеров и поэтапное внедрение новых законодательных норм - например, нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителей и законопроектов в части достижения углеродной нейтральности.Белов также подчеркнул важность введения "капексов" переработчикам на закупку оборудования для маркировки средствами идентификации и обратил внимание на значение для отрасли внесенного в Госдуму РФ федерального закона "О продуктах жизнедеятельности животных", который позволит более четко и прозрачно регулировать обращение навоза и помета. Среди ключевых моментов - неизменность условий поддержки проектов в АПК в течение всего срока их реализации.Глава "Союзмолоко" напомнил, что в 2021 году наблюдался серьезный рост себестоимости как в сырье, так и в готовой продукции: так, себестоимость производства литра молока выросла в среднем на 15-16%, а в части переработки - на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции.Основными драйверами такого роста в течение последних лет выступают корма, заработная плата, ослабление рубля, минеральные удобрения, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция, но ростом цены на полке и ферме, как отмечается в сообщении, эти затраты не компенсируются. В свою очередь производители предпочитали жертвовать своей рентабельностью, но в этом году такой буфер у многих закончился, и "эта ситуация будет неизбежно оказывать давление на цены", подчеркивают в союзе.

https://rsport.ria.ru/20211117/1565325361.html

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экономика, госдума рф, союзмолоко, виктория абрамченко, россия