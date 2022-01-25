Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/soyuzmoloko-1769359741.html
"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование
"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование - РИА Новости, 25.01.2022
"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование
Молочная отрасль среди других мер господдержки нуждается в увеличении лимитов субсидий на льготное кредитование, снижении административных барьеров и поэтапном... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:46
2022-01-25T09:16
экономика
госдума рф
союзмолоко
виктория абрамченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570177891_118:522:2829:2047_1920x0_80_0_0_879b6494d2b5f92f3ec893b1bbd1f3f1.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Молочная отрасль среди других мер господдержки нуждается в увеличении лимитов субсидий на льготное кредитование, снижении административных барьеров и поэтапном внедрении норматив расширенной ответственности производителей, говорится в сообщении Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") со ссылкой на его гендиректора Артема Белова.Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник по итогам совещания по ситуации в молочной отрасли поручила проработать вопросы дополнительных мер поддержки, а также компенсации затрат на приобретение кормов, чтобы не допустить роста цен на молочную продукцию. В совещании принимали участие представители профильных министерств и ведомств, а также представители профильных объединений и компаний."Союзмолоко" считает необходимым увеличить лимиты на льготное кредитование, сохранить субсидии на корма, которые были выданы производителям в этом году и стали эффективным инструментом сдерживания роста цены на сырье", - говорится в сообщении. В свою очередь, поддержать сектор также может снижение административных барьеров и поэтапное внедрение новых законодательных норм - например, нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителей и законопроектов в части достижения углеродной нейтральности.Белов также подчеркнул важность введения "капексов" переработчикам на закупку оборудования для маркировки средствами идентификации и обратил внимание на значение для отрасли внесенного в Госдуму РФ федерального закона "О продуктах жизнедеятельности животных", который позволит более четко и прозрачно регулировать обращение навоза и помета. Среди ключевых моментов - неизменность условий поддержки проектов в АПК в течение всего срока их реализации.Глава "Союзмолоко" напомнил, что в 2021 году наблюдался серьезный рост себестоимости как в сырье, так и в готовой продукции: так, себестоимость производства литра молока выросла в среднем на 15-16%, а в части переработки - на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции.Основными драйверами такого роста в течение последних лет выступают корма, заработная плата, ослабление рубля, минеральные удобрения, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция, но ростом цены на полке и ферме, как отмечается в сообщении, эти затраты не компенсируются. В свою очередь производители предпочитали жертвовать своей рентабельностью, но в этом году такой буфер у многих закончился, и "эта ситуация будет неизбежно оказывать давление на цены", подчеркивают в союзе.
https://rsport.ria.ru/20211117/1565325361.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570177891_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_163b4440bec7e9141b9095dab35feda3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, госдума рф, союзмолоко, виктория абрамченко, россия
08:46 25.01.2022 (обновлено: 09:16 25.01.2022)
 
"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование

"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование и снизить административные барьеры

© РИА Новости / Александр КряжевМолоко в стаканах
Молоко в стаканах - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Молоко в стаканах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Молочная отрасль среди других мер господдержки нуждается в увеличении лимитов субсидий на льготное кредитование, снижении административных барьеров и поэтапном внедрении норматив расширенной ответственности производителей, говорится в сообщении Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") со ссылкой на его гендиректора Артема Белова.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник по итогам совещания по ситуации в молочной отрасли поручила проработать вопросы дополнительных мер поддержки, а также компенсации затрат на приобретение кормов, чтобы не допустить роста цен на молочную продукцию. В совещании принимали участие представители профильных министерств и ведомств, а также представители профильных объединений и компаний.
"Союзмолоко" считает необходимым увеличить лимиты на льготное кредитование, сохранить субсидии на корма, которые были выданы производителям в этом году и стали эффективным инструментом сдерживания роста цены на сырье", - говорится в сообщении. В свою очередь, поддержать сектор также может снижение административных барьеров и поэтапное внедрение новых законодательных норм - например, нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителей и законопроектов в части достижения углеродной нейтральности.
Белов также подчеркнул важность введения "капексов" переработчикам на закупку оборудования для маркировки средствами идентификации и обратил внимание на значение для отрасли внесенного в Госдуму РФ федерального закона "О продуктах жизнедеятельности животных", который позволит более четко и прозрачно регулировать обращение навоза и помета. Среди ключевых моментов - неизменность условий поддержки проектов в АПК в течение всего срока их реализации.
Глава "Союзмолоко" напомнил, что в 2021 году наблюдался серьезный рост себестоимости как в сырье, так и в готовой продукции: так, себестоимость производства литра молока выросла в среднем на 15-16%, а в части переработки - на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции.
Основными драйверами такого роста в течение последних лет выступают корма, заработная плата, ослабление рубля, минеральные удобрения, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция, но ростом цены на полке и ферме, как отмечается в сообщении, эти затраты не компенсируются. В свою очередь производители предпочитали жертвовать своей рентабельностью, но в этом году такой буфер у многих закончился, и "эта ситуация будет неизбежно оказывать давление на цены", подчеркивают в союзе.
Молоко - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября 2021, 11:55ЗОЖ
Врач рассказал, какие проблемы может спровоцировать молоко
 
ЭкономикаГосдума РФСоюзмолокоВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния
"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки