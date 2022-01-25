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Около 20 ракет "Союз" запустят в течение года
Около 20 ракет "Союз" запустят в течение года - РИА Новости, 25.01.2022
Около 20 ракет "Союз" запустят в течение года
Гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов прогнозирует около 20 пусков ракет "Союз" в 2022 году. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:19
2022-01-25T10:19
союз
ркц "прогресс"
протон-м
россия
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САМАРА, 25 янв – РИА Новости. Гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов прогнозирует около 20 пусков ракет "Союз" в 2022 году."Я лично думаю, что будет где-то около 20. Потому что в основном это зависит от готовности космических аппаратов", - сказал Баранов журналистам.Он уточнил, что предприятие готово обеспечить "существенно больше" пусков, но все будет зависеть от готовности космических аппаратов, которые выводят в космос "Союзы".В 2021 году состоялось 22 пуска ракет "Союз". Кроме них Россия запустила три ракеты тяжелого класса – два "Протона-М" и одну "Ангару-А5".
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союз, ркц "прогресс", протон-м, россия
10:19 25.01.2022
 
Около 20 ракет "Союз" запустят в течение года

РКЦ "Прогресс": Россия проведет около 20 пусков ракет "Союз" в течение года

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей "Союз-2" в ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре
Сборка ракет-носителей Союз-2 в ракетно-космическом центре Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Сборка ракет-носителей "Союз-2" в ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 янв – РИА Новости. Гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов прогнозирует около 20 пусков ракет "Союз" в 2022 году.
"Я лично думаю, что будет где-то около 20. Потому что в основном это зависит от готовности космических аппаратов", - сказал Баранов журналистам.
Он уточнил, что предприятие готово обеспечить "существенно больше" пусков, но все будет зависеть от готовности космических аппаратов, которые выводят в космос "Союзы".
В 2021 году состоялось 22 пуска ракет "Союз". Кроме них Россия запустила три ракеты тяжелого класса – два "Протона-М" и одну "Ангару-А5".
Ракета-носитель Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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