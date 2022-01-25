https://ria.ru/20220125/soyuz-1769371461.html
Около 20 ракет "Союз" запустят в течение года
Около 20 ракет "Союз" запустят в течение года - РИА Новости, 25.01.2022
Около 20 ракет "Союз" запустят в течение года
Гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов прогнозирует около 20 пусков ракет "Союз" в 2022 году. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:19
2022-01-25T10:19
2022-01-25T10:19
союз
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САМАРА, 25 янв – РИА Новости. Гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов прогнозирует около 20 пусков ракет "Союз" в 2022 году."Я лично думаю, что будет где-то около 20. Потому что в основном это зависит от готовности космических аппаратов", - сказал Баранов журналистам.Он уточнил, что предприятие готово обеспечить "существенно больше" пусков, но все будет зависеть от готовности космических аппаратов, которые выводят в космос "Союзы".В 2021 году состоялось 22 пуска ракет "Союз". Кроме них Россия запустила три ракеты тяжелого класса – два "Протона-М" и одну "Ангару-А5".
https://ria.ru/20211205/rogozin-1762234714.html
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союз, ркц "прогресс", протон-м, россия
Около 20 ракет "Союз" запустят в течение года
РКЦ "Прогресс": Россия проведет около 20 пусков ракет "Союз" в течение года
САМАРА, 25 янв – РИА Новости. Гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов прогнозирует около 20 пусков ракет "Союз" в 2022 году.
"Я лично думаю, что будет где-то около 20. Потому что в основном это зависит от готовности космических аппаратов", - сказал Баранов журналистам.
Он уточнил, что предприятие готово обеспечить "существенно больше" пусков, но все будет зависеть от готовности космических аппаратов, которые выводят в космос "Союзы".
В 2021 году состоялось 22 пуска ракет "Союз". Кроме них Россия
запустила три ракеты тяжелого класса – два "Протона-М"
и одну "Ангару-А5".