https://ria.ru/20220125/soyuz-1769344520.html

Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией

Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией - РИА Новости, 25.01.2022

Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией

Власти Украины активно работают над союзом с Польшей и Великобританией, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:05

2022-01-25T01:05

2022-01-25T01:05

в мире

украина

великобритания

польша

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg

КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Власти Украины активно работают над союзом с Польшей и Великобританией, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба."В украинской внешней политике давно присутствует идея черноморско-балтийской оси и, безусловно, такой союз Великобритании, Польши и Украины мог бы эту ось существенно укрепить и расширить. Мы активно над этим работаем. Британия серьезно в этот процесс включилась. Скоро, я думаю, будут очень неплохие новости", - заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV, комментируя слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможном военно-политическом союзе между Лондоном, Варшавой и Киевом.

https://ria.ru/20220125/reznikov-1769343946.html

украина

великобритания

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, польша, дмитрий кулеба