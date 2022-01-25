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Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией - РИА Новости, 25.01.2022
Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
Власти Украины активно работают над союзом с Польшей и Великобританией, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:05
2022-01-25T01:05
2022-01-25T01:05
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Власти Украины активно работают над союзом с Польшей и Великобританией, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба."В украинской внешней политике давно присутствует идея черноморско-балтийской оси и, безусловно, такой союз Великобритании, Польши и Украины мог бы эту ось существенно укрепить и расширить. Мы активно над этим работаем. Британия серьезно в этот процесс включилась. Скоро, я думаю, будут очень неплохие новости", - заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV, комментируя слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможном военно-политическом союзе между Лондоном, Варшавой и Киевом.
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в мире, украина, великобритания, польша, дмитрий кулеба
Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев работает над союзом с Польшей и Британией