https://ria.ru/20220125/sobaki-1769410014.html

Госдума попросит Генпрокуратуру изучить проблему нападений бродячих собак

Госдума попросит Генпрокуратуру изучить проблему нападений бродячих собак - РИА Новости, 25.01.2022

Госдума попросит Генпрокуратуру изучить проблему нападений бродячих собак

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам палаты подготовить обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову по проблеме нападения бродячих собак на... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:52

2022-01-25T12:52

2022-01-25T13:02

общество

александр бастрыкин

вячеслав володин

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам палаты подготовить обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову по проблеме нападения бродячих собак на людей."Давайте подготовим поручение в Генеральную прокуратуру, пускай возьмут и проанализируют, почему такое возможно. Никто не снимал ответственность по защите здоровья граждан, обеспечению безопасности граждан. Полиция должна заниматься, главы муниципальных образований должны заниматься, мэры городов. Самоустранились, считают, что этого у них нет в обязанностях", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.Кроме этого, комментируя предложения об изменении законодательства в этой части, он отметил, что надо вносить поправки в закон исключительно для создания цивилизованной формы содержания животных, образования приютов, проведения стерилизации животных, оказания грантовой поддержки зоозащитникам. "Да, здесь много что нужно сделать. Но, с другой стороны, чиновники, которые занимают должность, и сейчас имеют все возможности, и раньше защищать граждан от бродячих собак. Есть специализированные предприятия, они должны отлавливать животных, отвозить в приюты. Нет приютов - стройте приюты, взаимодействуйте с теми, кто занимается этими вопросами", - добавил спикер Думы.В воскресенье глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить идеи, как законодательно обезопасить людей от бродячих собак. Кроме этого, Володин ранее заявил, что Госдума в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить эту проблему. За последнее время произошло уже несколько нападений бездомных собак на людей. Одним из самых резонансных стала трагедия в селе Домна в Забайкалье, где 22 января животные загрызли семилетнюю девочку.

https://ria.ru/20220124/napadenie-1769212681.html

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общество, александр бастрыкин, вячеслав володин, госдума рф, россия