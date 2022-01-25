Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/sobaki-1769410014.html
Госдума попросит Генпрокуратуру изучить проблему нападений бродячих собак
Госдума попросит Генпрокуратуру изучить проблему нападений бродячих собак - РИА Новости, 25.01.2022
Госдума попросит Генпрокуратуру изучить проблему нападений бродячих собак
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам палаты подготовить обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову по проблеме нападения бродячих собак на... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:52
2022-01-25T13:02
общество
александр бастрыкин
вячеслав володин
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_7e3684b3fb9a6966b020002d01a8322f.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам палаты подготовить обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову по проблеме нападения бродячих собак на людей."Давайте подготовим поручение в Генеральную прокуратуру, пускай возьмут и проанализируют, почему такое возможно. Никто не снимал ответственность по защите здоровья граждан, обеспечению безопасности граждан. Полиция должна заниматься, главы муниципальных образований должны заниматься, мэры городов. Самоустранились, считают, что этого у них нет в обязанностях", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.Кроме этого, комментируя предложения об изменении законодательства в этой части, он отметил, что надо вносить поправки в закон исключительно для создания цивилизованной формы содержания животных, образования приютов, проведения стерилизации животных, оказания грантовой поддержки зоозащитникам. "Да, здесь много что нужно сделать. Но, с другой стороны, чиновники, которые занимают должность, и сейчас имеют все возможности, и раньше защищать граждан от бродячих собак. Есть специализированные предприятия, они должны отлавливать животных, отвозить в приюты. Нет приютов - стройте приюты, взаимодействуйте с теми, кто занимается этими вопросами", - добавил спикер Думы.В воскресенье глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить идеи, как законодательно обезопасить людей от бродячих собак. Кроме этого, Володин ранее заявил, что Госдума в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить эту проблему. За последнее время произошло уже несколько нападений бездомных собак на людей. Одним из самых резонансных стала трагедия в селе Домна в Забайкалье, где 22 января животные загрызли семилетнюю девочку.
https://ria.ru/20220124/napadenie-1769212681.html
https://ria.ru/20220125/sobaka-1769361189.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_aac526941ccec2f047fdb6b1e65568af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр бастрыкин, вячеслав володин, госдума рф, россия
12:52 25.01.2022 (обновлено: 13:02 25.01.2022)
 
Госдума попросит Генпрокуратуру изучить проблему нападений бродячих собак

Госдума подготовит обращение к генпрокурору Краснову по проблеме нападений бродячих собак

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВетеринарная станция и приют для бродячих собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам палаты подготовить обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову по проблеме нападения бродячих собак на людей.
"Давайте подготовим поручение в Генеральную прокуратуру, пускай возьмут и проанализируют, почему такое возможно. Никто не снимал ответственность по защите здоровья граждан, обеспечению безопасности граждан. Полиция должна заниматься, главы муниципальных образований должны заниматься, мэры городов. Самоустранились, считают, что этого у них нет в обязанностях", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 10:54
В ЕАО завели дело после нападения бездомных собак на детей
Кроме этого, комментируя предложения об изменении законодательства в этой части, он отметил, что надо вносить поправки в закон исключительно для создания цивилизованной формы содержания животных, образования приютов, проведения стерилизации животных, оказания грантовой поддержки зоозащитникам. "Да, здесь много что нужно сделать. Но, с другой стороны, чиновники, которые занимают должность, и сейчас имеют все возможности, и раньше защищать граждан от бродячих собак. Есть специализированные предприятия, они должны отлавливать животных, отвозить в приюты. Нет приютов - стройте приюты, взаимодействуйте с теми, кто занимается этими вопросами", - добавил спикер Думы.
В воскресенье глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить идеи, как законодательно обезопасить людей от бродячих собак. Кроме этого, Володин ранее заявил, что Госдума в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить эту проблему. За последнее время произошло уже несколько нападений бездомных собак на людей. Одним из самых резонансных стала трагедия в селе Домна в Забайкалье, где 22 января животные загрызли семилетнюю девочку.
Собаки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
09:03
В Бурятии запретили возвращать опасных собак на волю после отлова
 
ОбществоАлександр БастрыкинВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния
"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки